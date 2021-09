Cristina Magnotti nuova rivelazione dopo Ludovica Nasti: la napoletana è in lizza per il Globo d'Oro

Cristina Magnotti ha 12 anni, ed è stata la rivelazione cinematografica del film "Fortuna". Napoletana, è la favorita al Globo d'Oro sezione Giovane Promessa, premio che andò nel 2019 proprio a Ludovica Nasti per la sua interpretazione della giovane Lila ne "L'Amica Geniale". Candidati con l'attrice partenopea sono Nora Stassi ("L’agnello") e Mattia Garaci ("Padrenostro").

Cristina, per la sua interpretazione in "Fortuna", ha già vinto il premio come migliore attrice all’Umbria Cinema Festival. Ma si era già fatta notare a 8 anni, peraltro proprio nel cast de "L'Amica Geniale": interpretava Marisa Sarratore bambina. Era stata scelta per caso, dopo un provino nella sua scuola.

Tra poco farà gli esami di scuola media. Ama lo sport e parla l’inglese correntemente. Inoltre è appassionata di lirica e ha iniziato ad esibirsi a 5 anni nel Coro di Voci Bianche del Teatro San Carlo, col quale è andato in scena diverse volte.