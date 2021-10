Giulierini (Mann): "Musei aperti al 100 per cento passo verso la normalità"

Il direttore del Museo Nazionale esulta per il provvedimento del Governo che elimina le limitazioni all'ingresso per i luoghi di cultura

"Il contenimento dei contagi, grazie alla politica vaccinale ad ampio spettro, ha determinato una consistente ripresa turistica che, ci auguriamo, venga seguita da una rinnovata presenza delle scolaresche nei luoghi dell'arte. Ci sono tutte le condizioni per ritenere il 2022 come il ritorno alla normalità di un tempo e, in questo senso, la fruizione al 100 per cento dei Musei è un primo passo incoraggiante". Il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), Paolo Giulierini, così ha commentato la riapertura al 100% della capienza di musei, sale teatrali e cinematografiche a partire da lunedì prossimo 11 ottobre. (AdnKronos)