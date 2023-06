Arriva il cosy crime show

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Si chiama Letizia Putrone in arte Piffera (influencer mancata), Dina Pia (per gli amici Pia Dina, l’arzilla romagnola tutta casa e balera), Tiby (milanese tutta figa e fatturato) e tanti altri personaggi, la cabarettista riminese che, assieme all’autore Nosia Boronali, ha aperto la strada ad un nuovo tipo di cabaret, quello che gli americani chiamo cosy crime show. Un duo artistico che si presenta sotto il nome di “Cirqo” e che dice di aver pensato al progetto per amore: lei cabarettista e lui giallista-autore di teatro. Cosa altro poteva nascere se non un progetto del genere… ma cosa sono i cosy crime show? “Veri e propri spettacoli di cabaret che però seguono la trama di un giallo. Un nuovo modo di intendere la comicità, per coinvolgere con lo spirito, ma anche con la mente. Attualmente li presentiamo con l’etichetta di “nuova cena con delitto” o “cena con delitto cabaret” – ha dichiarato Letizia Putrone – Abbiamo rivisitato l’idea ormai datata di “cena con delitto” spingendoci oltre. Ma sta prendendo sempre più piede l’idea di portare questi spettacoli in teatri alternativi. Abbiamo recitato in case private, di notte in luoghi privi di luce, in vecchi immobili aziendali dismessi, sugli autubus etc. sia in Italia che all’estero. Le storie sono scritte rigorosamente da noi e sono attualizzate al momento storico (abbiamo pubblicato quattro libri raccolta). I nostri costumi infatti sono quelli della vita di tutti i giorni per interrompere la distanza tra palco e platea. Parliamo e ridiamo di politica, cronaca, sport e tanto altro e lo facciamo con il linguaggio del popolo come si conviene ad un teatro di strada o meglio ancora di sala. Ovviamente come detto è un giallo per cui, c’è sempre un assassino da scoprire e un’arma da trovare. Dove ci possiamo vedere? Saremo presto nella vostra città, ma sarà una grande sorpresa.