Dopo l'Amica geniale, Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo tornano a Napoli: "La vostra città commuove"

Saverio Costanzo e Alba Rohrwacher sono di casa qui a Napoli e sentono questa città come tale. L’amica geniale li ha portati a viverla e a scoprirla stimolando la loro creatività rispettivamente nella regia e nella recitazione. Proprio dall’enorme lavoro fatto sui quattro capitoli della saga letteraria di Elena Ferrante ha dato l’input a Finalmente L’Alba, il film con cui Costanzo ritorna dietro la macchina da presa dopo aver portato al successo L’Amica Geniale, serie in cui continua a essere coinvolto cofirmando la sceneggiatura.

Si è sempre nell’Italia degli anni ’50 ma dal Rione Luzzati si va a Cinecittà ai tempi della Hollywood sul Tevere in cui i registi e le star americane arrivavano per girare i kolossal. In quel mondo patinato si muovevano uno stuolo di comparse e aspiranti attrici tra cui Wilma Montesi, una giovanissima trovata morta ammazzata sulla spiaggia di Capracotta nel 1953. È stato il primo caso di assassinio mediatico raccontato in Italia. La stampa speculò sulla vicenda, che coinvolgeva personalità della politica e dello spettacolo, e nel pubblico nacque un’ossessione che presto diventò indifferenza. Proprio facendo le ricerche per L’Amica Geniale Costanzo si è imbattuto in questa storia dove i misteri e dubbi sono rimasti. Inizia a scrivere il copione sull’omicidio della Montesi ma man mano che scrive qualcosa cambia.

“Come accade spesso scrivendo, l’idea iniziale è cambiata e piuttosto che far morire l’innocente ne ho cercato il riscatto. Mi piace infatti pensare che Finalmente l’alba sia un film sul riscatto dei semplici, degli ingenui, di chi è ancora capace di guardare il mondo con stupore. La protagonista diventa Mimosa una ragazza che quattro giorni il ritrovamento del cadavere di Wilma, si ritrova su un set di un film che ha per protagonista la sua diva preferita e per una serie di combinazioni finisce per trascorrere una notte trovandosi nelle stesse situazioni vissute da Wilma, dandone un epilogo diverso. Mimosa è un foglio bianco, su cui ognuno dei personaggi in cui s’imbatte scrive la sua storia, senza paura di essere giudicato” dice il regista Saverio Costanzo quando incontriamo lui insieme ad Alba Rohrwacher quando arrivano a Napoli per salutare gli spettatori dei cinema American Hall, Filangieri e Modernissimo, che con curiosità vuole vedere Finalmente l’alba che arriva al cinema a San Valentino dopo essere stato in concorso a settembre al Festival del Cinema di Venezia.

Finalmente l’alba è un film poco comune per il cinema italiano di questi tempi ricostruire nei dettagli quell’epoca e quel modo di fare cinema fatta di set sontuosi e feste sfarzose, senza cadere nell’operazione nostalgica, anzi, vuole mostrare quel mondo osservandolo attraverso il mondo di oggi e lo fa scegliendo Lily James nota per Cenerentola, L’ora più buia e Downton Abbey, Joe Keery direttamente dalla serie Stranger Things e Willem Dafoe attualmente nei cinema con il pluricandidato all’Oscar Povere Creature. Sono loro, i due divi americani e il mercante d’arte italo americano, a invitare Mimosa a trascorrere una notte infinta fatta di ore memorabili che a suo modo la formeranno. Ne uscirà diversa, all’alba, Una notte che da ragazza la trasformerà in donna.

A interpretare Mimosa c’è Rebecca Antonaci, attrice esordiente che con i suoi enormi occhi chiari osserva tutto e tutti cercando di scoprire sé stessa e trovare il suo posto nel mondo e in questo ricorda tanto lo sguardo rumoroso di Lenù nel L’Amica geniale.

E’ una favola contemporanea in cui attraverso Mimosa c’è il bisogno di Costanzo di raccontare la speranza e i germogli di un’emancipazione e il desiderio di libertà da ruoli prestabiliti e cliché dati in questo Mimosa diventa un archetipo del presente che dialoga con il passato rappresentato da altri archetipi come quello dalla diva Josephine Esperanto (Lily James) e dal suo modo di essere donna in quel contesto dorato.

“In qualche modo, scrivendo il film, anch’io ho scoperto qualcosa in più me, ricercando la mia di alba” spiega il regista che ha lavorato alla post produzione del film nel momento in cui è venuto a mancare suo padre, Maurizio Costanzo, al quale ha dedicato il film.

Finalmente l’alba è anche un atto d’amore verso il cinema e le persone che lo fanno perché come dice Costanzo, il cinema è l’unica arte collettiva, che si fa insieme. E’ ricercato, ambizioso per la massima cura avuta per i costumi, il trucco e le scenografie che hanno costruito meticolosamente i set anche di due film che fanno da sfondo nella pellicola. Soprattutto, è un film sugli attori, muovendo la cinepresa in punta di piedi per raccontarli.

Come sempre, sua prima fonte d’ispirazione è lei, l’attrice Alba Rohrwacher la quale oltre a essere sua musa è sua compagna da molti anni, tanto da volere che nel titolo del film apparisse anche il suo nome.

A lei ha affidato il ruolo di Alida Valli, attrice italiana che in quegli anni ha lavorato con Luchino Visconti ed è stata anche la prima attrice italiana a volare oltreoceano per lavorare in film come Il caso Paradine di Alfred Hitchcock.

Dolce, solare, riservata la Rohrwacher è sicuramente tra i talenti più premiati del nostro cinema che si contraddistingue tanto da essere notata anche all’estero, senza risparmiarsi da sfide, non ultima quella di interpretare Lenù in età matura nella chiusura di serie de L’Amica Geniale 4 che vedremo tra pochissimo su Rai1 e che l’anno scorso, proprio di questi tempi, l’ha riportata a Napoli, città in cui è molto legata fin dai tempi delle riprese di Lacci, film di Daniele Luchetti, come ribadisce anche durante la nostra intervista con noi di NapoliTODAY.

Intervista ad Alba Rohrwacher

Rohrwacher, in Finalmente l’alba rendete omaggio ad Alida Valli, che negli anni in cui è ambientato Finalmente l’alba era una delle attrici più in voga.

“Sì, il mio è proprio un cameo in questo film. Appare perché all'epoca era compagna di Piero Piccioni, il compositore il quale venne coinvolto nel caso di Wilma Montesi. In Finalmente l’alba si arriverà ad una festa e in questa festa ci saranno tantissimi personaggi, alcuni apparsi nei verbali. Altri, invece, sono stati reiventati da Saverio, ma basati su personaggi realmente esistiti tre cui Piccioni e la Valli. Non c'è stata immedesimazione o un vero lavoro sul personaggio, piuttosto, è un rendere omaggio a questa grandissima attrice del nostro cinema e anche del cinema mondiale. Infatti lei è stata tra le prime attrici italiane a essere chiamata Oltreoceano. Prima di andare sul set, ho sentito il bisogno di rivedere i film che ha girato in America, per avere una visione delle sue interpretazioni in quel periodo lì”.

La presenza di Alida Valli in Finalmente l’alba ha anche un risvolto positivo nell’incontro con l’innocente comparsa di Cinecittà, Mimosa…

“Assolutamente sì! Nel film ci sono molti personaggi controversi, amori pericolosi e la nostra Alida Valli è uno delle pochissime persone in cui Mimosa si imbatte durante questa lunga notte. Ci siamo immaginati che lei vede Mimosa per quello che è ed è l’unica capace di avere un momento di verità e di un confronto sincero con questa ragazza con la speranza che a Mimosa le sia evitato ciò che è accaduto alla Montesi quattro giorni prima”.

È interessante proprio come avete costruito Alida Valli senza reali richiami. Sicuramente nei colori e nell’aspetto si dà quell’immagine seduttiva ed elegante della diva italiana di quei tempi ma al tempo stesso lei ne dà una visione accogliente, incarnando una figura protettiva, quasi materna nell’approccio che ha con Mimosa.

“È vero! L’abbiamo costruita con la nostra fantasia, nel senso che non era un film dove c'era lo spazio per fare un lavoro di aderenza sulla realtà, in tal senso c'è stata una libertà creativa di raccontare una diva degli anni 50, ossia Alida Valli che si trova in una situazione molto mondana ed è capace di essere a suo agio in questo ambiente che viene raccontato nel film, ma che è un ambiente complesso e anche rischioso. Per cui se da una parte è a suo agio in quel contesto lì, dall'altra parte in questo scambio umano e sincero che ha la protagonista, diventa, appunto, quasi una madre, quasi una coscienza, qualcuno che cerca di mettere in guardia Mimosa dalla possibilità di un pericolo. Quindi, la cosa che mi piaceva era mettere in scena un personaggio che intercettava la verità di un altro personaggio, aprendo uno spazio di verità dove c’è, invece, un gioco fatto di maschere, di ruoli, dove, appunto viene rappresentata una situazione, una vita, un modo di vivere.”

Saverio Costanzo ha dichiarato che è anche un film sugli attori. A posteriori, dopo le riprese, guardando il film, secondo lei cosa viene fuori e cosa arriva al pubblico proprio del vostro mondo?

“Beh, che comunque gli attori sono delle figure molto esposte, molto fragili. Forse, nell'anello della catena alimentare del cinema essendo i più esposti sono anche più soggetti a essere ‘sfruttati’, essere qualche volta mal interpretati. La grandissima fragilità rende gli attori degli eroi loro malgrado e in questo film penso che emerga anche questo, mostrando proprio questa fragilità con grande benevolenza. Ecco, anche il personaggio di Josephine Esperanto interpretato da Lily James, noi ci dobbiamo immaginare cosa doveva significare per una donna negli anni ‘50, essere un'attrice di quel tipo, sempre soddisfare l'aspettativa dell'uomo. La società di quell’epoca voleva e immaginava quel prototipo di femminilità. Pensiamo anche a Marilyn Monroe, no?! Chiaramente, in un certo senso, ovviamente in quegli anni lì, una donna per essere libera in quel mondo doveva corrispondere a qualcosa che in realtà la imprigionava, e infatti Josephine è prigioniera di quel ruolo che gli altri si aspettano che continui a portare avanti”.

Infatti, Finalmente l’Alba è un inno di libertà.

“Certo, è un inno alla libertà. C’è anche questa forte speranza…”

Tra poco la vedremo su Rai 1 nel capitolo conclusivo de L’amica geniale, in cui dopo aver dato voce a Lenù adesso le darà anche volto e corpo. Le riprese della quarta stagione l’hanno portata a vivere a Napoli per molti mesi scoprendo la città anche con altri occhi chi ci viene di passaggio. A livello creativo e umano cosa che input le ha dato?

“(Sorride ndr) Guardi, è unica e straordinaria. Lo dicono tutti, ma è vero. Per me, al di là della bellezza della città, la cosa che mi colpisce e commuove è la possibilità umana che c’è a Napoli. La trovo che mi ispira in continuazione, sia per il mio lavoro che come donna. Si ha l’occasione di guardare alla profonda vivacità che c’è nelle persone che popolano questa città ed è linfa vitale per me. Gli scambi con le persone che incontro qui a Napoli, sul serio, me li porto nel mio cuore e sono grande ispirazione perché i napoletani non sono mai prevedibili. Questa è una caratteristica che mi rende viva”.