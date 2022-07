Comunicare il cibo: un corso gratuito tra influencer e imprenditori

Parte la quarta edizione di Digital food 5.0 - Digital Marketing and Social Impact Communication for Food & Wine

Al via la quarta edizione di Dital Food 5.0, il corso in Digital Marketing and Social Impact Communication for Food & Wine. Si tratta di un percorso di studi realizzato da Euroformazione con il patrocinio della Regione Campania. Parliamo di un corso di Istruzione tecnica superiore che rilascia una certificazione di Tecnico delle

produzioni tipiche e delle tradizioni enogastronomiche del territorio.

Alla sezione relativa allo studio delle nostre tipicità, Digital food aggiunge le competenze di marketing e comunicazione grazie alla collaborazione di food blogger, influencer e imprenditori di successo nel settore, come Gino Sorbillo che ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta nel Museum Cafè di piazzetta Nilo, nel centro di Napoli.

Direttore scientifico del corso è Alex Giordano, tra i pionieri del digitale in Italia. Il corso è gratuito e aperto a 24 giovani campani, di massimo 34 anni, con almeno il diploma di scuola superiore. Le ore di formazione ammontano a 800, di cui 400 teoriche e altre 400 sotto forma di stage aziendale.