A Napoli al via i corsi di v.e.l.a. dell’a.s.d peepul sport onlus, gratuiti anche per giovani disabili

Ripartono i corsi di vela realizzati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Peepul Sport Onlus che da 12 anni si impegna per dare alle fasce svantaggiate la possibilità di praticare attività sportive. I corsi si realizzano presso la Sezione Velica di Napoli della Marina Militare al Molosiglio, dove i primi iscritti sono stati accolti dal Capitano di Vascello Aniello Cuciniello e il Capitano di Vascello Angelo Patruno del Direttivo Accademia dell'Alto Mare, con cui l’A.S.D. Peepul sport ha stretto un accordo di collaborazione. La “ripartenza” è stata accolta con grande entusiasmo dai futuri velisti, una nuova avventura che li porterà a cimentarsi con il mondo della vela, sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, rafforzando la propria autostima e acquisendo una maggiore fiducia in sé stessi. Attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche strutturali, grazie all’istallazione delle più moderne attrezzature e con l’acquisto di nuove imbarcazioni come le Hansa, le Dream e le 2.4mR, l’A.S.D. Peepul Sport Onlus dà la possibilità a ragazzi con disabilità di frequentare corsi di avvicinamento alla vela. Il progetto “V.E.L.A. - Valorizzazione Empowerment Libere Abilità” prevede la realizzazione di corsi di vela per 120 giovani dai 14 ai 35 anni ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio Civile nell’ambito del Piano Azione e Coesione Avviso “Giovani per il Sociale 2018”. Grazie al patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico sezione Campania, l’A.S.D. Peepul Sport Onlus organizza corsi, oltre che per principianti, anche per atleti già esperti che possano gareggiare a livello agonistico, al fine di incrementare gli esempi positivi di sportivi capaci di gareggiare alla pari con gli atleti “normodotati”. L’iniziativa ha come obiettivo la promozione della pratica sportiva come generatore di processi di socializzazione ed integrazione, di sviluppo delle capacità fisiche, sociali e relazionali in un ambiente marino unico, accessibile, accogliente e adeguato alle esigenze sportive e di socializzazione dei giovani atleti disabili. Le iscrizioni ai corsi di vela sono aperte. Per informazioni e iscrizioni: A.S.D. Peepul Sport Onlus, via C. Poerio 103/7 a Napoli, tel. 0817647693, 3356973981.