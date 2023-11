Corrado Oddi legge a Napoli i brani del premio letterario “Una piazza, un racconto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

NAPOLI - Mercoledì 29 novembre, alle ore 20.30, presso la Chiesa Luterana di Napoli (in Via Carlo Poerio 5), nell’ambito della rassegna “Concerti d'autunno”, si svolgerà la cerimonia di premiazione della venticinquesima edizione del Concorso letterario “Una piazza, un racconto”, indetto e organizzato dalla Comunità Evangelica Luterana di Napoli. Come da tradizione, l'attore Corrado Oddi leggerà alcuni passi estratti delle opere narrative, intervallati dagli stacchi musicali scelti ed eseguiti al pianoforte dal Maestro Gabriele Pezone sulle suggestioni dei racconti in gara. L’edizione 2023 del Concorso letterario era dedicata al seguente tema: “Il concorrente racconti una storia che si svolge in una piazza di una città o di un paese su cui si affacciano fra l’altro una chiesa, un bar sempre aperto, una libreria e un negozio di strumenti musicali: uno o alcuni protagonisti sono fortemente legati ad uno di questi luoghi.” La giuria, presieduta dal Presidente della Comunità Luterana di Napoli, Riccardo Bachrach, assegnerà un premio ai migliori tre racconti scelti tra i finalisti in gara, raccolti nell’antologia “Una piazza, un racconto”, edita da Iuppiter. Anche quest’anno la serata si svolgerà nel ricordo di Luciana Renzetti, storica ideatrice e animatrice dei Concerti d’Autunno, del Concorso letterario e di altre iniziative culturali della Comunità Luterana di Napoli, scomparsa prematuramente a febbraio del 2020. Ingresso libero. Ph Marcello De Luca