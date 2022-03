Stefania Lay, Nancy Coppola e Giusy Attanasio: è il trio neomelodico che con "So tutte tale e quale" - il loro ultimo singolo con tanto di video in 5K - punta a conquistare Napoli e l'intero meridione.

Produzione all'avanguardia e ritmo incalzante per un brano che è empowerment femminile alla partenopea.