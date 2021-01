Conversazione costantiniana sul rapporto tra la fede e la legalità con Raffaele Cantone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica in Perugia, sarà ospite relatore di una Conversazione Costantiniana sul rapporto tra la Fede e la Legalità, curata dalla Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che si svolgerà online martedì 19 gennaio 2021 alle ore 17.00. La notorietà del Magistrato Cantone, in Italia e nel mondo, rende superfluo in questa sede ogni dilungamento di presentazione, basti solo ricordare che egli, tra le numerose responsabilità di massimo grado, è stato Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica italiana oltre che Consulente della Commissione Parlamentare antimafia per ben quattro legislature, ma anche a lungo tempo in prima linea nel contrasto al crimine organizzato di stampo camorristico in Campania. La Delegazione di Napoli e Campania, ben conscia dei gravosi e delicati impegni istituzionali che sono richiesti al Dott. Raffaele Cantone, anche nell’attuale carico che ricopre, lo ringrazia molto per la sua attenzione. Nella teleconferenza verranno trattati molteplici aspetti del rapporto tra la Fede e la Legalità, dalla speranza del recupero di chi commette crimini attraverso il potente aiuto della Fede, fino alla distinzione di chi, nell’ambito criminale, vuole usare la Religione per usi pubblicitari e per tornaconto malevolo, atto quest’ultimo da stigmatizzare e che nulla ha di religioso. Così come altri argomenti. Le modalità di visione ed ascolto della Conversazione Costantiniana del 19 gennaio sono le solite adoperata dalla Delegazione dell’Ordine. Occorre connettersi per tempo al canale YouTube della Delegazione di Napoli e Campania e selezionare alle ore 17.00, inizio della diretta, il riquadro con la locandina al seguente collegamento: https://www.youtube.com/channel/UCRArzTBNDC0bgVQqnntfigQ/ Oltre al Dott. Raffaele Cantone interverranno: il Delegato di Napoli e Campania, Cav. Dott. Manuel de Goyzueta di Toverena, per i saluti introduttivi; il Segretario Generale della Delegazione, Cav. Ing. Gionata Barbieri, come Telemoderatore; il Responsabile della Comunicazione della Delegazione, Cav. Ing. Patrizio Giangreco, per le domande dal pubblico. Per ulteriori informazioni: Cav. Patrizio Giangreco, Responsabile della Comunicazione – Email: comunicazione.napoliecampania@smoc.it