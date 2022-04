Il consolato del Congo dona il tricolore floreale più grande d’Italia al Comune di Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Cosa può riuscire a fare l’impegno individuale se coinvolto nella tutela del bene comune. Questo è il primo pensiero di chi, in questi giorni passando da Piazza Giovanni Bovio (per i napoletani più comunemente Piazza Borsa) abbia ammirato il grande tripudio di fiori recentemente installato nell’area verde centrale. Il progetto, interamente finanziato dall’avvocato Angelo Melone, Console della Repubblica Democratica del Congo, rientra nel programma di affido delle aree verdi lanciato dal Comune di Napoli nel 2011 e che mai aveva raggiunto un tale grado di restyling. Il Console Melone ha voluto offrire alla Città un tripudio di fiori simboleggiante la bandiera italiana, motivando così la sua decisione: “Con questa raffigurazione della nostra bandiera ho voluto esaltare lo spirito di appartenenza e di coesione nazionale, sempre fondamentali nella nostra società, ma anche l’impatto positivo che possono avere i privati quando sono inclusi nella gestione del bene comune del nostro Paese” inoltre, ha aggiunto il Console, presentando l’opera all’Assessore al verde e decoro della Città Vincenzo Santagada ed al Presidente della II° Municipalità Roberto Marino, “Il tricolore raffigurato è la più grande rappresentazione floreale della bandiera italiana attualmente presente sul suolo nazionale e sarà senz’altro meta di turisti e curiosi che in questi giorni riempiono le strade di Napoli.” Il Console Melone ha anche omaggiato a nome della Repubblica Democratica del Congo, le migliaia di persone che diedero la propria vita per la Libertà e per la vittoria sul nazifascismo ponendo le basi democratiche della nostra Repubblica. Un messaggio di pace e libertà di cui c’è un disperato bisogno, lanciato anche dal Presidente della Repubblica ad Acerra lo scorso 25 aprile. Grande compiacimento da parte dei rappresentanti delle istituzioni presenti a Piazza Bovio, con l’assessore Santagada che è intervenuto così “Desidero ringraziare il Console per il suo impegno civico, che non si limita esclusivamente al restyling dell’area centrale della Piazza ma mi auguro costituisca un valido esempio dell’importanza di una cittadinanza attiva al fianco delle istituzioni. Il protagonismo civico deve tornare al centro del dibattito, incentivando sempre di più i privati cittadini a prendersi cura del bene comune”. Presente anche il Presidente della II° Municipalità Roberto Marino che ha dichiarato “l’affido della aiuola di Piazza Bovio all’avv. Melone si inserisce in una precisa strategia di valorizzazione del decoro urbano che la Municipalità 2, unitamente all’assessore Santagada, vuole portare avanti in modo serio e deciso. Ringrazio il console per gli sforzi compiuti per rendere l'area così affascinante con un tappeto verde con colori della bandiera italiana, ai piedi del primo re d'Italia.”