Ercolano, 01.03.2024 ERCOLANO – Fondazione Istituto Antoniano è lieta di annunciare il termine della fase di raccolta opere della I a Edizione del Concorso Letterario “Premio Goffredo Scuccimarra”, dedicato agli studenti delle scuole prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e le classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado della Regione Campania. Il Concorso Letterario “Premio Goffredo Scuccimarra” mira a promuovere e celebrare il talento letterario emergente tra i giovani studenti, incoraggiando la creatività, l'espressione individuale e il pensiero critico attraverso la scrittura e il disegno sul tema della “PROSSIMITA’” che letteralmente indica grande vicinanza, vicinanza a chi è più fragile e vulnerabile ed esprime bisogni di carattere sanitario, sociale ed economico. Gli studenti partecipanti avranno l'opportunità di far valere le proprie abilità letterarie davanti a una giuria di esperti del settore. Sarà un'occasione unica per gli aspiranti scrittori ed artisti di ricevere un feedback costruttivo e di essere riconosciuti per il loro talento. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro durante una cerimonia di premiazione dedicata che si terrà presso il Teatro della Fondazione Istituto Antoniano, sito in Via Madonnelle, 15 ad Ercolano, il giorno 10.05.2024. Riceveranno un riconoscimento speciale le scuole a cui fanno capo gli studenti classificati ed a tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione.