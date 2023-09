La Scarlatti suona per Giovanbattista alla Federico II

Un "Concerto per Giovanbattista" aprirà questa domenica, 10 settembre, alle 18.30, nel Cortile delle Statue della Federico II, la V Edizione di Unimusic, il Festival della musica e della cultura per Napoli, ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in collaborazione con l'Università Federico II e interamente dedicata alla memoria del giovane musicista napoletano ucciso in Piazza Muncipio. Accanto ai ragazzi dell'Orchestra Scarlatti e al maestro Gaetano Russo, saranno presenti il rettore Matteo Lorito e la prorettrice Rita Mastrullo per ricordare, in una delle sedi che lo ha visto più volte protagonista con il suo corno, il giovane e talentuoso musicista.

"Il concerto del 10 settembre ha un significato particolare alla luce della tragedia che ha colpito la Scarlatti e tutti noi - spiega infatti il rettore Lorito - Sarà dedicato a Giogiò Cutolo e l'austero ma bellissimo Cortile delle Statue farà da palcoscenico alle note dei musicisti. Insieme al cordoglio e al dolore la musica porterà però anche la volontà di riscatto e il preciso messaggio di non abbandonare mai il campo, rinnovando gli sforzi quotidiani di fare della cultura, dell'arte e della musica gli estintori del fuoco della violenza". Il Festival terminerà il 29 settembre.