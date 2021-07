Estate a Napoli tra musica, teatro e mostre: il cartellone degli eventi

Teatro, concerti, reading. Prende forma il cartellone di eventi dell'estate napoletana con la presentazione di "Ritmo di sole, di mare, di viaggi, di Sud" la manifestazione organizzata da Comune di Napoli e Regione Campania dal 27 luglio al 1 ottobre 2021.

Tre le location dove si terranno gli appuntamenti: al Maschio Angioino avrà luogo la rassegna teatrale dal 19 agosto al 25 settembre; nell'ex Base Nato è stato allestito il programma musicale "Indie, rock e dintorni" dal 27 al 29 luglio; mentre il Parco archeologico Pausilypon si terrà una rassegna di musica classica e reading sotto la direzione artistica di Carlo Faiello.

Diversi i nomi importanti in cartellone. Tra gli altri Giuliana De Sio e Alessandro Haber, Alessandro Preziosi, Peppe Lanzetta, Gino Rivieccio, gli Almamegretta, Gianfranco Gallo, Isabella Ferrari, Rosaria De Cicco, Enzo Moscato. Gli eventi sono tutti gratuiti con obbligo di prenotazione.

Un programma che, come hanno dichiarato Annamaria Palmieri e Felice Casucci, rispettivamente assessore comunale e assessore regionale al Turismo, punta a intercettare i turisti. Motivo per cui è stato privilegiato il centro della città, mentre non sono previsti appuntamenti per Napoli Est e la periferia Nord.