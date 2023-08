Trentemøller, sogno elettronico al Flava Beach: nuovo imperdibile concerto dell'estate Subculture

Dopo i Boy Harsher, Subculture fa il bis e porta in Campania una vera e propria istituzione per gli amanti della musica elettronica. Sabato 9 settembre al Flava Beach di Castel Volturno si esibirà infatti Trentemøller, notissimo compositore, musicista e produttore danese.

Quella dell'artista è l'unica tappa nel Sud Italia (dove torna per la prima volta dopo 15 anni) prevista per il suo Memoria Tour, iniziato l'anno scorso del suo sesto album, Memoria, etichetta In My Room. Un tour in cui Anders Trentemøller – per rispettare le sonorità e lo stile del disco – è accompagnato da una band composta da quattro musicisti: la cantante islandese Disa, Silas Tinglef alla batteria, Brian Batz alla chitarra e Jacob Haubjerg al basso. Da non dimenticare anche lo spettacolo di luci previsto per lo show, disegnato dal leggendario Leroy Bennett (che ha lavorato con Nine Inch Nails, Prince, Lady Gaga, Paul McCartney e molti altri).

Memoria è un disco diverso dal precedente album dell'artista danese (Obverse, del 2019). Certamente notturno ma al tempo stesso luminoso e intenso, ed è come nato per essere presentato dal vivo, tant'è vero che i concerti del tour hanno avuto apprezzamenti unanimi e convinti. Turbolenza e serenità, gelo penetrante e confortante calore, è un lavoro chiaramente ispirato agli elementi agli antipodi intrinseci al paesaggio nordico. Quattordici canzoni (alcune strumentali) tra pezzi cupi e introspettivi, motorik, shoegaze, noise rock e pop elettronico, attraversate dalla voce misteriosa e sublime di Lisbet Fritze.

Dal suo debutto nel 2006 (The Last Resort), Trentemøller è arrivato alla soglia dei 500 concerti, portando in giro per il mondo gli album Into The Great Wide Yonder (2010), Lost (2013), Fixion (2016), e appunto Obverse (2019) e Memoria (2022). Ma ha dalla sua anche numerosi Ep e raccolte, e soprattutto ha remixato la musica di mostri sacri come Tricky, Savages, A Place To Bury Strangers, The Soft Moon, UNKLE, Depeche Mode, Pet Shop Boys, The Knife e Franz Ferdinand.

Cancelli aperti alle 22 e biglietti (28 euro più prevendita) in vendita sul circuito TicketOne. Come sempre per le serate SubCulture, dopo il live sarà il momento del consueto “Unconventional Party” con musica fino all'alba. In consolle, i dj Demon, Safiria e Whip. Partner: Rockalvi Festival, Flava Beach.