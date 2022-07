17 luglio 1982: 40 anni fa il leggendario concerto dei Rolling Stones a Napoli

Sabato 17 luglio 1982, un giorno entrato nella storia della città di Napoli e scolpito per sempre nel cuore e nella mente degli appassionati di musica partenopei.

Allo stadio San Paolo arrivano i Rolling Stones per un concerto diventato leggenda, una delle due tappe italiane insieme a Torino, del tour europeo di 32 date per promuovere l'album "Tattoo you".

Una settimana da ricordare quella per l'impianto di Fuorigrotta. Solo cinque giorni prima, il 12 luglio, il giorno dopo la vittoria dei mondiali dell'Italia in Spagna, ad esibirsi in un altro indimenticabile concerto, era stato Frank Zappa, un'altra leggenda della musica mondiale.

15mila lire il costo del biglietto per assistere allo show di Mick Jagger e co. Tantissime le persone in attesa per ore sul prato del San Paolo, entrate nell'impianto sin dall'apertura dei cancelli nella tarda mattinata nonostante la giornata caldissima.

Dopo le 19 il pubblico partenopeo si riscalda con l'esibizione della J. Geils Band. Poi alle 21 irrompono sul palco i Rolling Stones, per una notte di musica che ha fatto la storia.