Concerto Gigi D'Alessio a Napoli: 30mila biglietti venduti in 24 ore

Trentamila biglietti venduti in meno di 24 ore: Gigi D'Alessio mette a segno un nuovo record e così, alle tre date appena annunciate di 'Gigi - uno come te - L'emozione continua' il 7, 8 e 9 giugno 2024 a Napoli, si aggiungono già altri due concerti, il 14 e 15 giugno. Un incredibile successo, già in prevendita, dopo quello del 2022 per i 30 anni di carriera e i 5 sold out collezionati nel 2023, con il boom di ascolti per il programma trasmesso su Rai1. Cinque nuove serate di festa, nel grande abbraccio di NAPOLI, all'insegna della musica per continuare ad emozionare ed emozionarsi cantando insieme le canzoni più amate di Gigi, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani.

I biglietti per le nuove date di 'Gigi - uno come te - L'emozione continua', prodotto da GGD e Friends & Partners, sono disponibili dalle ore 12 di oggi su Ticketone.it ed Etes e nei punti vendita abituali. Intanto prosegue il successo di 'Dove c'è il Sole Tour' con raddoppi, date triplicate e addirittura 5 serate a Palermo, in attesa di tanti altri appuntamenti speciali: 'Gigi D'Alessio in Arena' il 25 settembre in occasione dei 18 anni dal primo concerto dell'artista nell'anfiteatro simbolo di Verona, i concerti nei Palasport in programma il 29 settembre al Palasele di Eboli (SA), il 30 settembre e il 1° ottobre al Palaflorio di Bari e il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano, prima di partire alla volta di Stati Uniti e Canada.