Piazza del Gesù gremita per il concerto di Bregovic |VIDEO

Buon Compleanno Federico II. La città festeggia con l'Ateneo in Piazza del Gesù. In 6mila venerdì dera per il concerto di Goran Bregovic e la Wedding Funeral Band realizzato per i 799 anni dell’Università laica più antica del mondo. Dal palco, ha dato il via alla musica il rettore Matteo Lorito ringraziando i presenti: "Siamo qui tutti insieme perché la Federico II senza Napoli non è la Federico II e Napoli senza la Federico II non è la Napoli che conosciamo, quella che vince - ha sottolineato -. Siamo negli 800 anni. Tanti auguri al nostro Ateneo e buon divertimento".

Il concerto dell’artista bosniaco e la sua band è durato oltre due ore. Il pubblico ha cantato e ballato tutto il tempo, con maggiore coinvolgimento, come di consueto, sulle note di 'Kalashnikov' e 'Bella ciao', due cavalli di battaglia di Goran Bregovic. Per la città e per tutta la comunità federiciana il prossimo appuntamento in calendario, per le celebrazioni dei 799 anni, è il 19 giugno, alle 20, nel Cortile delle Statue, in via Palladino 39, con 'Amadè e Federico. Mozart torna a Napoli dopo 250 anni per il compleanno della Federico II', il concerto, ad ingresso libero, con musiche di Wolfgang Amadé Mozart interpretate dagli Alban Berg Ensemble Wien, accompagnati al pianoforte dal Maestro Michele Campanella.