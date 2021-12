Antonello Venditti, rinviato per maltempo il concerto gratuito a Castellammare di Stabia

Il concerto gratuito di Antonello Venditti, previsto per il 7 dicembre sul lungomare di Castellammare di Stabia, è stato rimandato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni.

"Considerato che la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo con previsione di forti raffiche di vento per tutta la giornata del 5 dicembre, e posto che l’allestimento e il montaggio del palco richiedono almeno due giorni di cantiere in condizioni di totale sicurezza, non garantiti proprio a causa delle previsioni meteorologiche avverse, si è deciso per il rinvio della data", informano in una nota gli organizzatori.

Il concerto dell’artista romano, promosso dallo stesso Comune di Castellammare, in sinergia con il MiC Ministero della Cultura e con il Parco Archeologico di Pompei, nasce dall’esigenza di valorizzare l’area archeologica degli Scavi di Stabia. Un’operazione culturale di ampio respiro, facente parte dell’IMAGinACTION Tour - Festival Internazionale del Videoclip, da sempre a supporto dei beni culturali e ambientali del nostro Paese.