Comune di Bacoli e Scabec, convenzione per la promozione e valorizzazione del territorio

Con delibera di Giunta Comunale n. 9 approvata il 2 Febbraio 2021, l'Amministrazione Comunale di Bacoli rende nota una convenzione stipulata con Scabec Spa, società in house della Regione Campania per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali che da oltre 10 anni è il riferimento per tutti quei progetti regionali che attraverso differenti attività di valorizzazione – mostre, eventi, visite guidate, spettacoli, convegni, laboratori o formazione – mirano alla promozione dell’immenso patrimonio culturale materiale e immateriale che la Campania può vantare.

Con Scabec spa si apre la possibilità di realizzare un progetto di promozione del territorio di Bacoli e delle sue bellezze, oltre che della natura “esperienziale” dei viaggi nell’area flegrea, attraverso la produzione di contenuti e strumenti per la promozione turistica, cartacei o attraverso l’implementazione di portali web, app e altri dispositivi informatici di promozione turistica.

In particolare, il progetto di valorizzazione intende contribuire positivamente all'immagine turistica ed al prestigio culturale del Parco Borbonico del Fusaro, oltre alla realizzazione e gestione di un sito online dedicato al turismo ed alla cultura del Comune di Bacoli, includendo la rete locale dei servizi e degli operatori turistici.

Sul sito del comune di Bacoli è possibile approfondire i termini dello schema.