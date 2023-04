Sal Da Vinci compie gli anni: "È bello non smettere mai di sorprendersi"

"Oggi compio 54 anni e ieri sera ho ricevuto la mia prima festa a sorpresa!".

È felice del suo compleanno, Sal Da Vinci. Icona della musica partenopea degli ultimi anni, l'artista ha celebrato le 54 candeline con un post sui social network.

"Ringrazio - ha proseguito - la mia splendida famiglia e tutti gli amici per avermi stupito! Ringrazio anche tutti voi che come sempre ed in particolar modo oggi, mi state scrivendo delle cose splendide! È bello non finire mai di sorprendersi".