Commissario Ricciardi 2, quali sono le location della seconda puntata?

Il 6 marzo è finalmente tornato su Rai 1 "Il Commissario Ricciardi" con i nuovi episodi della seconda stagione. La serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, e diretta da Gianpaolo Tescari , è ambientata ancora una volta nella Napoli degli anni ’30, in pieno periodo fascista, dove il protagonista, Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), vive e lavora. Nella seconda stagione, composta da 4 episodi, appaiono alcuni storici monumenti e palazzi nobiliari, ma anche luoghi simbolo di Napoli come il Teatro di San Carlo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l‘Università Federico II, il Museo Archeologico, la Galleria Principe Umberto e il Palazzo Reale. E, ancora, lo splendido Complesso monumentale dell’Annunziata “Ruota”, lo storico Caffè Gambrinus e la suggestiva Piazza del Plebiscito. Alcune scenografie sono state invece ricostruite nell’ex base Nato di Bagnoli, come quelle di Via Toledo e gli interni del Teatro San Carlo.

La produzione si è poi spostata a Taranto, dove ha girato alcune scene tra le stradine della città vecchia. Oltre al comune pugliese, anche altre città hanno ospitato il cast tecnico e artistico, tra cui Capua, Castel Volturno e Marcianise (in provincia di Caserta), e Nocera Inferiore (in provincia Salerno). Ma vediamo in quali location sono state girate alcune delle scene principali del secondo episodio ("Anime di vetro") de Il Commissario Ricciardi 2.

Eutostars Hotel Excelsior

Nel meraviglioso Hotel Excelsior, situato sul lungomare di Napoli, vicino all’emblematico Castel dell’Ovo, pernotta l’ufficiale tedesco Manfredi giunto a a Napoli per nuovo incarico e soprattutto per riavvicinarsi ad Enrica e conoscere la sua famiglia.