“Commissario Ricciardi 2”, quali sono le location della prima puntata?

Il 6 marzo è finalmente tornato su Rai 1 "Il Commissario Ricciardi" con i nuovi episodi della seconda stagione. La serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, e diretta da Gianpaolo Tescari , è ambientata ancora una volta nella Napoli degli anni ’30, in pieno periodo fascista, dove il protagonista, Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), vive e lavora. Nella seconda stagione, composta da 4 episodi, appaiono alcuni storici monumenti e palazzi nobiliari, ma anche luoghi simbolo di Napoli come il Teatro di San Carlo, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l‘Università Federico II, il Museo Archeologico di Napoli, la Galleria Principe Umberto e il Palazzo Reale. E, ancora, lo splendido Complesso monumentale dell’Annunziata “Ruota”, lo storico Caffè Gambrinus e la suggestiva Piazza del Plebiscito. Alcune scenografie sono state invece ricostruite nell’ex base Nato di Bagnoli, come quelle di Via Toledo e gli interni del Teatro San Carlo.

La produzione si è poi postata a Taranto, dove ha girato alcune scene tra le stradine della città vecchia. Oltre al comune pugliese, anche altre città hanno ospitato il cast tecnico e artistico, tra cui Capua, Castel Volturno e Marcianise (in provincia di Caserta) e Nocera Inferiore (in provincia Salerno). Ma vediamo in quali location sono state girate alcune delle scene principali del primo episodio ("Febbre") de Il Commissario Ricciardi 2.

Piazza Matteotti

A Piazza Matteotti ha sede il Palazzo delle Poste di Napoli, uno degli edifici più iconici della città, annoverato tra i capolavori dell’architettura del Novecento. L’edificio che fu inaugurato nel 1936 come “Centro delle Istituzioni” poichè doveva comprende Palazzi della Questura, della Provincia, della Finanza, dei Mutilati e delle Regie Poste. La scena è ambientata l'esterno della Questura, con la famosa scalinata percorsa dal Commissario Ricciardi, ripresa anche nella sigla iniziale.