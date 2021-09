Premio prestigioso per 'Il Commissario Ricciardi', Nunzia Schiano (tata Rosa): "E' grazie al vostro affetto"

Premio Biagio Agnes per la serie tv tratta dai romanzi di De Giovanni

"Ed è con l'ultimo colpo di coda dell'estate che arriva un prestigioso riconoscimento per "Il Commissario Ricciardi": il Premio Biagio Agnes. Merito di tutti quelli che lo hanno reso possibile a tutti i livelli. Merito anche di tutti voi che ci avete sommersi di affetto in questi mesi". E' il commento di una entusiasta Nunzia Schiano che nella fiction Rai interpreta l'amatissima tata Rosa per il premio Biagio Agnes vinto dalla serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

