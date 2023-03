Il dono della vita nel vaso fragile delle debolezze: un ciclo di incontri

Le Paoline, sono nate dal’intuizione profetica del beato don Giacomo Alberione; pongono al centro della loro missione la Parola di Dio, sempre viva e attuale che interpella, orienta, plasma l’esistenza (cfr. Novo millennio ineunte, 39) e valorizzano tutti gli strumenti e tecnologie per comunicarla. Sono presenti a Napoli già dal 1930. Cercare vie nuove per il Vangelo e punti d’incontro perché tanti, sempre di più, conoscano e accolgano Gesù, operando in molteplici attività è stato ed è il loro impegno ed è anche il filo rosso che lega i tre incontri del progetto "Dialogo con la parola. Tra fede e verità", un percorso che si inserisce come un piccolo contributo al cammino della Chiesa di Napoli che sta vivendo le varie tappe del percorso sinodale.

Il primo incontro martedì 28 marzo nella Sala S. Antonio presso la Basilica di San Lorenzo sul tema "Dalla paura alla fiducia seguendo il Vangelo di Matteo": un dialogo a due voci condotto da Carla Greco, life coach e formatrice, e da suor Francesca Pratillo, paolina, biblista; l’incontro è arricchito da azioni artistiche e performative a cura di Mauro Maurizio Palumbo.

"Viviamo in un tempo caratterizzato da una “umanità fragile” e spesso non riusciamo a dare senso alle vicende di tutti giorni e a vivere con entusiasmo e con leggerezza, la quotidianità che sembra scorrere alla rincorsa di un qualcosa di effimero - spiegano le Paoline - Apprezzare il dono della vita, custodirlo come un tesoro in vasi fragili, nella creta delle debolezze e delle nostre storie, scoprire la profondità e la bellezza della Parola, può trasformare la fatica in fiducia, in gratitudine e in benedizione. Anche ai tempi di Gesù dinanzi a lui c’era una umanità affaticata e piena di contraddizioni. E Gesù si serve proprio di quella fragilità, usa misericordia, si prende cura, rovescia le loro logiche e rivela con tenerezza la gratuità del suo Amore".