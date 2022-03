Il mausoleo d’epoca romana diventerà un parco archeologico: "Era una meraviglia abbandonata"

"Siamo partiti con i lavori al Colombario del Fusaro. Erano attesi da oltre dieci anni. Il mausoleo, d’epoca romana, sarà finalmente illuminato. E diventerà un piccolo parco archeologico, con panchine, area verde e visite guidate. Puliremo il murale, restaureremo la pavimentazione in mosaico. E sarà rifatta la rampa d’accesso, con il consolidamento degli intonaci. Ripristineremo anche la copertura al lucernari, per evitare danni a causa delle piogge. La necropoli, spesso, era allagata. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano per la tenacia e la passione messa in campo al servizio di un’opera pubblica di grande valore. Perché anche un comune in dissesto può investire per la cura dei propri tesori. Perché crediamo in un percorso turistico che dalla Casina Vanvitelliana porta alle Terme di Baia. Passando proprio per il Colombario in via Virgilio. Era una meraviglia abbandonata. L’ennesima. Presto la consegneremo alla città. Apriremo un nuovo cancello. A tutti. Insieme, possiamo fare tantissimo. Per Bacoli. Un passo alla volta".

E' il post con il quale Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli descrive il risultato dei lavori del mausoleo.