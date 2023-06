I Coldplay sono arrivati a Napoli: pizza da Sorbillo sul lungomare

“Stasera abbiamo l’immenso piacere di avere a cena i Coldplay qui a Napoli con da Sorbillo al mare. Napoli è la capitale del mondo”. Con queste parole Gino Sorbillo ha accolto Chris Martin nel suo locale omaggiandolo della consueta pizza celebrativa con il nome del gruppo, consegnata dal fratello Toto.

I Coldplay sono arrivati a Napoli per la doppia data di concerti al Maradona del 21 e 22 giugno. Prima tappa pubblica al ristorante sul lungomare per assaggiare la famosa pizza napoletana.

Il gruppo è già in città per gli allestimenti e le prove dei due concerti-evento che si terranno in settimana. Tutto esaurito registrato in pochi minuti quando diversi mesi fa vennero aperte le vendite dei biglietti per le date napoletane.