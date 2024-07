Clementino, da iena a sciamano: "Leggo tanto, viaggio solo. La meditazione è come il rap"

Clementino è nel cast del documentario di Trudie Styler su Napoli, produzione in cui rappa la storia della città. All'Ischia Global il cantante ha raccontato la sua svolta meditativa: "Ho fatto tanti viaggi ultimamente, dal Costa Rica all'India, negli stessi luoghi dei Beatles, alla Norvegia, e ora vado in Scozia. Vaggiare ti da il senso vero delle cose. Ormai accendo il cellulare un'ora dopo essermi svegliato, prima faccio palestra, leggo, da Hilmann a Saviano a Verne".

In estate nuovo tour: "Riparto. Sarò sopratutto al sud, come è giusto d'estate. Ho scoperto che grazie a The Voice piaccio anche ai genitori. Ci sarà con me Greg Rega, un dj, farò rap e free style anche su cover internazionali, spettacolo insomma. Un album? Nel 2025. Ho fatto una vita spericolata - ricorda - ma mai qualche cosa contro la legge, magari contro me stesso si. Ora sto bene, piano piano ho assumto consapevolezza".

Racconta poi dei suoi compagni di viaggio. "Geolier è un amico, anche lui un esempio per i ragazzi. Con Gigi D'Alessio siamo come Totò e Peppino, e poi siamo tutti figli suoi, di Pino Daniele, Senese. E comunque lo sciamano vero sarà sempre e solo Enzo Gragnaniello - scherza l'ex iena - Oggi vincere per me vuol dire essere felice". Si è preso anche i complimenti di Sting (che di Trudie Styler è il marito): "Lui è Sting! Certo i suoi complimenti mi hanno inorgoglito".