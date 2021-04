Claudio Metallo torna in libreria con "Comandare è meglio che fottere"

Claudio Metallo, scrittore e videomaker calabrese ma napoletano d'adozione torna in libreria con la raccolta di racconti Comandare è meglio che fottere.

Otto racconti che spaziano dalla malavita alla politica, dal calcio alla Germania dell'Est, che ci portano a conoscere aspiranti picciotti, ladri equilibristi e profeti fin troppo terreni e ci raccontano storie di Van Gogh rubati, Mondiali che finiscono meno bene di quanto ci si aspetti e scioperi che entreranno nella Storia.

Per i lettori di Claudio ci troviamo davanti a una forma nuova – quella del racconto – che non perde però quelle caratteristiche che rendono la sua scrittura scorrevole, piacevole e sincera, capace di trascinare e divertire, con il piglio documentaristico e l’analisi puntigliosa della malavita e dei suoi meccanismi.

Comandare è meglio che fottere ritrova i dialoghi precisi, la lingua delle strade soffocate dalla delinquenza e l’ironia dissacrante tipica della sceneggiatura napoletana. Leggere le storie di Claudio Metallo è un viaggio tra le strade dell’ironia e della denuncia che restituisce un ritmo che resta allegro e vivace e racconta storie e personaggi che restano impressi.

Claudio Metallo è di Campora S.G. (CS). Lavora come documentarista (Fratelli di TAV, vincitore della sezione Ambiente del 10° Festival del Cinema dei Diritti Umani di Buenos Aires, ‘Un pagamu - la tassa sulla paura, premiato in vari festi- val, L’avvelenata. Cronaca di una deriva, menzione speciale per l’impegno civile al Festival delle Terre di Roma). Nel 2013 ha vinto il Premio Gianluca Congiusta per l’impegno nel raccontare una Calabria che resiste, nella quale ostinatamente torna appena può. Con CasaSirio ha pubblicato Come una foglia al vento – Cocaine bugs, Vangelo di malavita e Tutti sono un numero.