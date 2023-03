Napoli è la terza città italiana più amata dai visitatori: lo studio

L’Italia è uno dei paesi più visitati al mondo. Le sue bellezze naturali e artistiche, nonché la storia e l’architettura affascinano da sempre i visitatori, sia italiani che stranieri. Per facilitare nella scelta delle prossime vacanze italiane, Preply.com ha analizzato le recensioni online per scoprire quali mete sono le più apprezzate dai visitatori, includendo tra città famose e località e piccole città meno conosciute.

La classifica contiene 100 città tra le più popolose della penisola ed è il risultato di una valutazione completa delle recensioni e delle valutazioni su TripAdvisor. L'obiettivo dello studio (https://preply.com/it/blog/ citta-italiane-piu-apprezzate- dai-visitatori/) è quello di esaminare le destinazioni in base alla loro attrattività turistica e di supportare i viaggiatori nella scelta dei loro programmi di viaggio.

Al primo posto c'è Matera, la città dei sassi e capitale europea della cultura nel 2019. Questa città, che ha ricevuto il 98% di recensioni positive, offre ai visitatori la possibilità di scoprire un’architettura quasi unica nel suo genere: l’architettura rupestre, le cui costruzioni sono ricavate sia all’interno che all’esterno della roccia e rappresentano una delle attrazioni più importanti della città e più popolari tra i visitatori.

Sul secondo gradino del podio troviamo Olbia, città sarda che ha affascinato ben il 97% dei visitatori. In particolare i visitatori di Olbia sono rimasti positivamente colpiti dalle attività in mare offerte dalla città, come il tour in gommone e lo snorkeling nell'area marina di Tavolara, le escursioni in SUP (Stand up paddle) surf e quelle in catamarano.

Terzo posto per Napoli: il capoluogo campano ha ricevuto recensioni positive da quasi il 94% dei visitatori, rimasti affascinati in particolari dalla cultura della città. Infatti l’attrazione che ha ricevuto la più alta percentuale di recensioni positive è la 'Napulitanata', sala da concerto della canzone tipica napoletana.