Ciro Giorgio in America con Nicola di Bari e poi a Novara nei panni di Pulcinella

Nuovi impegni per l'attore e cantante Ciro Giorgio che continuando a muoversi sull'asse Italia-Usa ha inanellato un'altra serie di successi. Un viaggio musicale e canoro quello dell'artista napoletano che lo ha visto in America in tournée con il mito della canzone italiana Nicola Di Bari (con lui nella foto) poi a Philadelphia al The National Center For Padre Pio con i cantanti Damiano Mazzone e Joe De Gennaro e poi a Novara nei panni di Pulcinella nel recupero della famosa festa di Carnevale con tutte le maschere italiane e con il celebre Re Biscottino.

Il tempo di conquistare come sua consuetudine il pubblico di Atlantic City, New York e Chicago cantando in una serie di concerti con il mitico cantautore pugliese nato a Zapponeta nel 1940, ed ecco che Ciro Giorgio giungendo a Novara, dopo le altre tappe del suo lungo tour artistico, ha presto fatto presa sui partecipanti del noto carnevale in versione eccezionalmente estiva giunto alla sua 150esima edizione. Protagonista, con gli altri ospiti, tra cui la napoletana Zeudi Di Palma Miss Italia 2021, come uno degli ultimi eredi della maschera di Pulcinella, Ciro Giorgio a Novara ha nuovamente diffuso la memoria del mitico personaggio nel segno dell'antica Commedia dell'Arte, dell'indimenticabile San Carlino e della cultura teatrale partenopea. Sfilando in compagnia del famoso “Re Biscottino” e della corte novarese insieme a tutte le altre maschere italiane, il bravo artista Giorgio ha saputo far rivivere la magia del Carnevale e delle sue tradizioni. Il tutto con la solita passionale allegria e con l'attivo e meritevole impegno del presidente Renato Sardo e della “Regina Cüneta”, Giusy Sardo, responsabile del coordinamento delle maschere di Novara.