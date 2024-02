Torna l'accademia di formazione artistica gratuita diretta da Lello Arena con Enzo De Caro

Da un’idea di Lello Arena torna, per il secondo anno consecutivo, C.I.O.E.(’) - Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive. Il progetto formativo è rivolto ai giovani talenti nazionali per le discipline: Attori/Autori; Musicisti/Cantanti; Ballerini/Performers/Artisti di strada.

Il 19 febbraio, in occasione di quelli che sarebbero stati i 71 anni di Massimo Troisi, è ripartita C.I.O.E.(') che è soprattutto condivisione, da parte di una straordinaria comunità d'arte, della stessa passione per una delle personalità più affascinanti e innovative nel campo dell'arte e dello spettacolo.

"Stare insieme ispirati dalle sue straordinarie intuizioni comiche, dai suoi spericolati punti di vista, dalla delicatezza della sua poetica, dalla potenza innovativa delle sue idee, sarà la principale occasione di gioia del progetto.” - dice Lello Arena che aggiunge: "Anche quest’anno mi sarà vicino Enzo Decaro con il quale sarò felice di condividere emozioni, slanci e nuove passioni da aggiungere a quelle che già ci legano da sempre. E per questo lo ringrazio sin da adesso.”

Dal 19 febbraio, fino al 16 marzo, è possibile candidarsi inviando una mail a casting2024@lelloarena.com con i dati personali: nome, cognome, data di nascita, residenza, una foto e allegando un file video, della durata massima di 1 minuto, con un' esibizione a scelta per i ballerini, artisti di strada, musicisti, cantanti e attori.

Per gli autori basterà la lettura di un testo inedito originale scritto da loro stessi.

Per partecipare bisogna essere maggiorenni ma non è previsto un limite massimo di età. Le selezioni saranno a cura del direttore artistico e del suo team di produzione.

Chi dovesse superare la prima selezione video, riceverà una mail di convocazione per il provino di ammissione finale dal vivo.

Dopo un' accurata selezione saranno scelti 100 partecipanti che verranno suddivisi in quattro classi.

Ogni classe avrà un docente di riferimento specializzato nell'insegnamento della disciplina della classe.

La formazione si svolgerà dal 9 aprile al 9 luglio a Napoli e quest'anno verrà raccontata, giorno dopo giorno, da una delle più prestigiose piattaforme televisive italiane.

Come è già successo lo scorso anno, artisti di fama nazionale ed internazionale saranno protagonisti di alcune masterclass settimanali che saranno a disposizione di tutti gli allievi dei vari corsi. Gli artisti che ad oggi hanno dato la loro adesione sono: Nino Frassica, Anna Pavignano, Serena Autieri, Francesco Cicchella, Massimiliano Gallo, Francesco Paolantoni, Linda Brunetta, Fabrizio Mainini e gli stessi Lello Arena ed Enzo Decaro.

Nei giorni a seguire verranno annunciati i nomi di altri artisti che sono in via di definizione.

Inoltre una serie di associazioni nazionali di categoria saranno coinvolte nel progetto didattico per fornire agli allievi strumenti e tecniche utili allo svolgimento del loro futuro lavoro.

Al termine del percorso formativo gli allievi saranno protagonisti di 8 produzioni con spettacoli dal vivo che si terranno in Agosto a Piazza del Plebiscito a Napoli.

“Quando ero ragazzo - dice Lello Arena - e collezionavo una porta in faccia dopo l’altra, quando era difficile spiegare che cosa era quello che poi sarebbe diventato il gruppo LA SMORFIA, quando sembrava che nei miei cassetti non ci fossero sogni ma solo veri e propri incubi, mi avrebbe fatto veramente comodo un posto come C.I.O.E.(‘) ”

“In un mondo sempre più globale - dice Enzo Decaro - e virtuale (con i pregi e i limiti che tutto ciò comporta) potersi 'incontrare', conoscere e conoscerSi, misurandosi con i propri limiti e poterli (eventualmente) superare nel bellissimo, necessario e sempre unico viaggio dentro la propria creatività, è qualcosa di Unico.

Mi auguro davvero che il Percorso di C.I.O.E.('), possa essere fonte di ispirazione e messo in atto ovunque possibile.”