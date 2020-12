Venezia a Napoli. Torna il grande cinema

"Venezia a Napoli. Il Cinema Esteso", la rassegna più attesa dai cinefili napoletani, ritorna dal 15 al 20 dicembre. L'apertura della kermesse sarà segnata, il 14 dicembre, dall'incontro con il documentarista premio Oscar Frederick Wiseman. La manifestazione ideata e diretta da Antonella Di Nocera, che porta a Napoli le produzioni d’essai viste all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia compie 10 anni e, come sempre, punta sui film, documentari e cortometraggi che faticano a essere distribuiti in Italia, soprattutto, nel circuito campano.

Sarà un’edizione anomala, completamente on line per le misure anti-Covid. Un atto di resistenza, reso possibile grazie a MYMovies.it che trasmetterà in streaming oltre 20 opere selezionate al Festival di Venezia 2020. Non si perde il piacere di incontrare autori e attori in un salotto virtuale, dove gli spettatori possono interagire liberamente con loro durante il Live delle ore 19, che quest’anno vedrà l’intervento di circa 30 ospiti tra le master class e gli appuntamenti serali che si svolgeranno sempre su MYMovies e sul canale Facebook di Venezia a Napoli.

Tra gli ospiti l’attrice e regista Jasmine Trinca e la regista Alice Rohrwacher, due delle donne più interessanti nel nostro cinema, il regista azero Hilal Baydarov per “In Between Dying”, la regista turca Azra Deniz Okyay per “Hayaletler” e Nathan Grossman per “I Am Greta”. Giovedì 17, sarà la volta del regista afroamericano Merawi Gerima per il film “Residue”. Venerdì 18 la giornata sarà dedicata alla sezione veneziana “Giornate degli autori” con Li Dongmei per il film cinese in anteprima “Ma ma he qi tian de shi jian” (MAMA), a seguire l’incontro con Philipp Yuryev, regista russo di “Kitoboy” (The whaler boy), vincitore del Premio Giornate degli autori e in chiusura, la regista Doriana Monaco racconterà il documentario “Agalma”.

Saranno Gianluca e Massimiliano De Serio gli ospiti di sabato 19 per il film “Spaccapietre”, mentre domenica 20 toccherà ad Alessandro Rossellini, primo nipote di Roberto Rossellini, il quale presenterà materiali extra e inediti della sua saga di famiglia “The Rosselinis”.