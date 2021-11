Il Cineteatro Acacia riapre le porte al pubblico dopo un lungo stop

Il Cineteatro Acacia è pronto a riaprire le sue porte al pubblico dopo un lungo periodo di chiusura. Da giovedì 11 novembre, infatti, la storica sala collinare a pochi passi da Piazza Medaglie d'Oro riaprirà i battenti per la gioia di tanti appassionati ed affezionati frequentatori. Una bella notizia, dunque, per il panorama culturale non solo dei quartieri Vomero e Arenella, ma per l'intera città di Napoli.

In prima battuta si ripartirà con il cinema, poi da gennaio tornerà anche il teatro. La prima proiezione prevista, a partire dall'11 novembre, è quella del film "Per tutta la vita", con Ambra Angiolini e Fabio Volo. 16,30, 18,30 e 20,30 gli orari degli spettacoli.

"Dopo giorni, mesi e anni di buio finalmente una luce si riaccende, una luce di speranza per poter continuare a far sognare tutti coloro che amano questo storico luogo di cultura napoletana. La luce del nostro palcoscenico e delle nostre sale potrà presto tornare a farvi assaporare la magia del cinema e del teatro grazie alla famiglia Mirra, già proprietaria del Teatro Diana Napoli, che insieme agli eredi di Emma Naldi hanno preso in gestione questo meraviglioso luogo", si legge sulla pagina social ufficiale dell'Acacia.