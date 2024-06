Isa Danieli, Massimo Andrei, Peppe Lanzetta e Vincenzo De Lucia in campo per i giovani cineasti

Si è conclusa nel palazzo comunale di Palma Campania la 14esima edizione di Cinecì CortiCulturalClassic, la kermesse che celebra il cinema giovane attraverso il connubio tra la settima arte e il cibo, sotto la direzione artistica di Massimo Andrei, che da nove anni si svolge a Palma Campania grazie al lavoro del Presidente del Consiglio Comunale Elvira Franzese che ha sposato appieno il progetto del Presidente dell'Associazione Napoli Cultural Classic Carmine Ardolino.

La serata di premiazione dei cortometraggi e film indipendenti selezionati tra i partecipanti al Concorso “CineCì ‘ CortiCulturalClassic 2024” che nelle passate edizioni ha visto premiati artisti quali: Giovanni Guidelli, Yuri Buzzi, Lunetta Savino, Marisa Laurito, Mimmo Calopresti, Lello Arena, Danilo Arena, Imma Villa, Enzo Moscato, ha avuto come madrina d'eccezione Isa Danieli che, salita sul palco insieme a Massimo Andrei, ha regalato al pubblico aneddoti sulla sua incredibile carriera e dispensato consigli per i giovani cineasti. Tanta emozione per Peppe Lanzetta che, dopo il festival di Cannes per la presentazione del film di Paolo Sorrentino "Parthenope", sta vivendo una seconda carriera, ricca di soddisfazioni e riconoscimenti.

Presenti anche l'attore Alessio Lapice, Vincenzo De Lucia che, oltre alle solite imitazioni che tanto divertono il pubblico, si è dilettato in un'interpretazione del brano "La rumba degli scugnizzi", e poi ancora Stefania De Francesco. Il premio miglior cortometraggio, dedicato alla memoria di Salvatore Ferrara è stato assegnato al cortometraggio "Leggera" di Emiliano Barbucci