Ciccio Merolla: "Malatia è nata in mezz'ora di autostrada"

E' il tormentone del momento. Malatia di Ciccio Merolla la si sente in strada, sui social, nei bar, in televisione. La si sente a Napoli, in Italia e in diversi posti del mondo. Ma questo successo, il percussionista napoletano proprio non se lo aspettava.

Ospite nella redazione di NapoliToday racconta: "E' un canzone nata per divertimento - spiega - Io sono sempre alla ricerca di melodie etniche e mi sono imbattuto in questa melodia colombiana di Martina Camargo pubblicata 6-7 anni fa. Quando l'ho sentito ho pensato che quella musica fosse una malattia. E da lì è cominciato tutto. In quella stessa giornata mi sono visto con Lucariello per andare ad Airola e in mezz'ora di autostrada abbiamo scritto il testo. Ma nessuno dei due pensava che diventasse una hit mondiale. Mi hanno chiamato dalla Colombia per dirmi che ora si canta più la mia versione che quella originale".

Il brano è stato pubblicato a ottobre 2022, ma è letteralmente esploso in primavera, quando lo Scudetto del Napoli è diventato certezza e chiunque, napoletani e turisti, passasse davanti al murale di Maradona o nei vicoli in festa ha realizzato un reel per Tiktok o Instagram con Malatia: "L'ho sentita dappertutto e quando accade una cosa del genere io mi sento piccolo piccolo e nasce in me la paura di deludere chi mi ha portato fino a questo punto".

Per Malatia sono stati realizzati due videoclip. Nel primo, Ciccio Merolla ha suonato il copro di Amanda Fox, una nota pornostar: "L'incontro con lei è stato incredibile. Io ero imbarazzato, ma è nata un'empatia immediata e quello che vedete nel video è stato il primo e unico ciak, perché era lei a dirmi quale parte del suo corpo suonare".

Il musicista è atteso da un estate di concerti, ma l'appuntamento più importante è in inverno, quando uscirà l'album 'Pelle e voce': "A settembre pubblicherò il primo singolo, ma sono molto emozionato per l'album. Sia perché per un musicista come me realizzare un'opera solo voce e percussioni è molto importante e poi perché dopo il successo di Malatia sento una grande responsabilità".