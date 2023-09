Ciccio Merolla "porta" sei borse di studio al Conservatorio

Sei borse di studio per un valore complessivo di 32mila euro. Ciccio Merolla, l'artista napoletano che con Malatia ha raggiunto il disco d'oro, offre un aiuto agli studenti meritevoli che frequentano il Conservatorio di San Pietro a Maiella. “Oggi più che mai, il Conservatorio è un presidio culturale e civile oltreché un istituzione accademica riconosciuta a livello internazionale come eccellenza nel campo della formazione musicale” ha dichiarato, felice, il presidente dell'istituto Luigi Carbone.

San Pietro a Maiella accoglierà un primo fondo da 12mila euro che Cicco Merolla dividerà con l'azienda Kimbo, partner dell'iniziativa, diviso in due borse da 6mila ciascusa. in un secondo momento, saranno istituite altre quatto borse da 5mila euro. "Daremo ulteriore impulso alle attività didattiche e formative che portiamo avanti da tempo per valorizzare la ricchezza di professionalità e talenti che contraddistingue il nostro Istituto” ha concluso Carbone.

“Con Kimbo abbiamo formato una nuova band – aggiunge Merolla – perché ci siamo scambiati la musica per condividere una visione: quella di chi decide di fare arte e impresa restando in questa città, puntando sull’impegno, sulla qualità e sull’internazionalità delle nostre identità”.