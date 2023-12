Christian De Sica al Metropolitan: "A Napoli mi legano tanti amici e ricordi" | VIDEO e FOTO

Il celebre attore, Teresa Saponangelo e la regista Caterina Carone incotrano il pubblico napoletano per il primo giorno di programmazione de I limoni d'inverno, una delicata storia d'amore con un De Sica in ruolo totalmente inedito e drammatico: "Sono felice di essere qui per presentare un film che racconta di italiani per bene"

Per Christian De Sica si apre una nuova stagione della sua carriera: la serie Gigolò per Caso, adattamento italiano della francese Alphonse che a breve partirà su Prime Video in cui interpreta un gigolò in pensione che passa i segreti del mestiere al figlio; il nuovo film di Paolo Virzì Un altro Ferragosto, sequel del cult Ferie D’Agosto; il suo nuovo libro Due o Tre cose che mi sono capitate, uscito proprio qualche giorno fa. Tra queste novità spicca I limoni d’inverno di Caterina Carone, in cui al cinema si vede un Christian De Sica nei panni di un professore in pensione che platonicamente si innamora della sua dirimpettaia di terrazzo, interpretata da Teresa Saponangelo.

Dopo essere stato presentato alla Festa del Cinema di Roma, ricevendo buone critiche, I limoni d’inverno arriva nelle sale e per il primo giorno di programmazione Christian De Sica e tutto il gruppo del film vengono al Metropolitan di Napoli per presentare al pubblico questo piccolo film indipendente, dove però dietro c’è tanta cura e devozione.

L’incontro con il pubblico napoletano

De Sica ha tempo per un selfie con tutti. Pochi minuti ma li dedica a chi lo segue da anni dove ci sono anche molti ragazzi. I cinepanettoni, almeno per ora sono messi da parte, ma l’affetto degli spettatori resta e sono pronti a restare sorpresi da quest’ultima sua interpretazione in cui lo si vede in un personaggio inedito: il suo Pietro è un professore dall’ indole solitaria, di poche parole che poco prima di essere dell’avanzare dell’Alzheimer decide di vivere seppur per poco un sogno d’amore con Eleonora (Teresa Saponangelo), una donna più giovane di lui intrappolata in un matrimonio che non funziona più.

Un ruolo drammatico, ritratto di un uomo per bene: “Finalmente arriva un personaggio positivo, dopo tanti mascalzoni che ho interpretato” racconta a NapoliTODAY quando lo incontriamo “Ho voluto fortemente fare questo film di Caterina Carone. Non è un cinepanettone e non farà mai quei numeri, però spero che il pubblico si affezioni a questo film che va sostenuto dal passaparola perché racconta un’Italia fatta da brava gente. In Italia ci sono anche tante persone perbene e mi auguro che I Limini d’inverno incoraggi anche tanti registi a raccontate anche questo lato, dopo tante crudeltà che già vediamo tutti i giorni”.

Un film lontano dalla volgarità

“Per essere felici bisogna credere nella possibilità di esserlo” una citazione da Guerra e pace che è ripetuta spesso nel film e in qualche modo guida Pietro ed Eleonora ispirandoli a non restare bloccati dal dolore. Il film è un continuo incitamento alla positività, a guardare il bicchiere mezzo pieno nonostante tutto, senza mettere da parte le passioni. E’ un film drammatico dove apparentemente sembra non esserci spiragli per un lieto fine ma non è così: è un inno a cogliere l’attimo, a non avere rimpianti, a essere soddisfatti seppur per poco.

E’ un film dai colori pastello molto accesi, gioiosi, volutamente in contrato dalla storia che racconta.

“Abbiamo proprio lavorato con Daniele Ciprì, direttore della fotografia, per rendere il film luminoso come è luminosa la storia che racconta perché è una storia sicuramente dura, piena di sofferenza ma è nella sofferenza che si trova una dimensione nuova e quindi a livello di immagine volevamo creare questa cosa anche in contrasto con tanto cinema che, seguendo a volte una moda, è molto buio e molto cupo. Noi volevamo proprio il contrario perché il cinema è luce e ombre come lo è la vita” spiega la regista Caterina Carone la quale ha già lavorato con De Sica proprio nella sua opera prima di finzione, la commedia surreale, Fräulein – una fiaba d’inverno : “Christian ha un talento attoriale immenso. Questa volta abbiamo spinto ancora più in profondità regalando una stupenda interpretazione. Lui è un attore a tutto tondo e in questo film dimostra tutta la sua bravura. E’ immenso. Non escludo e auspico di girare un terzo film insieme a lui” racconta la regista.

E’ un film fatto da tanti sguardi che fanno rumore che con delicatezza zittisce la stridula volgarità e la perfidia, talvolta gratuita, che ci circonda. Pietro ed Eleonora sono i portabandiera di un gruppo di personaggi che rappresentano persone buone, intellettualmente oneste, semmai fragili, ma incapaci di cattiveria. Le parole contano poco, l’importante sono gli occhi che non si limitano a guardare ma che osservano per capire le cose e per conoscere l’altro.