Marcello Cesena (Jean Claude di GialappaShow) a Napoli per presentare il suo libro

I fedelissimi di Mai dire Goal e i seguaci di GialappaShow sanno benissimo chi sono il baronetto Jean Claude di Sensualità a Corte e lo Chef Roland Alligator in Cucinare Guidando. Dietro di loro c’è un unico volto, Marcello Cesena.

Fine intellettuale, oltre a essere un noto imitatore e comico, creatore di maschere iconiche con i loro tormentoni, Marcello Cesena è anche apprezzato sceneggiatore e regista di serie tv e film interpretati da Aldo, Giovanni e Giacomo e Diego Abatantuono.

Ha avuto tante vite. Da architetto ad attore teatrale, per poi passare alla tv nella squadra di Avanzi con il gruppo comico Broncoviz insieme a Maurizio Crozza e Carla Signoris. Arriva il fortunato sodalizio con la Gialappa’s Band e, poco dopo, vedendo per caso in tv Elisa di Rivombrosa arriva l’illuminazione: adattare quel clima tipica del ‘700, coi vestiti e le crinoline per trasferirlo al figlio gay di una nobildonna cattiva. Nasce così Jean Claude e l’universo attorno di Sensualità a corte. Diventa un cult.

L’esilarante Jean Claude con le sue tragicomiche peripezie con la famosa esclamazione che urla ‘Ma Madreeeeeh!’ conquista gli spettatori. Jean Claude con la sua parruccona, che parla un francese assurdo è conosciuto da tutti, anche da coloro che abitualmente non hanno seguito Sensualità a corte e i format della Gialappa’s.

E’ ecclettico ed è un acuto autore. Non meraviglia la sua incursione nella narrativa. Quest’estate pubblica il suo romanzo d’esordio Un luogo sicuro (Sperling & Kupfer), ciò che sorprende, però, è che sia un thriller costruito sul filo della suspance e della tensione.

Venerdì 6 ottobre alle ore 16 sarà a Napoli al Campania Libri Festival. Al teatrino di corte di Palazzo Reale parlerà del suo libro nello spazio del Premio Elsa Morante.

La trama

A Marcello Cesena l’idea arriva nel 2015 mentre vive a Parigi. Un soggetto che matura dietro gli attentati terroristici alla redazione del Charlie Hebdo e alla sala concerti Bataclan.

“Una sera ero al ristorante, mollai gli amici, andai a casa e in una notte scrissi tutta la trama. È il racconto di un incontro che inizia sotto i migliori auspici e finisce malissimo” racconta Marcello Cesena.

Infatti, al centro della storia c’è proprio il confronto tra due culture: quella dell’alta borghesia parigina rappresentata dalla regista cinematografica in crisi creativa, Geneviève e Azadeh, giovane profuga fuggita con il figlio dagli orrori di un Paese in guerra. Si incontrano in modo inaspettato durante il funerale della madre di Geneviève in una cittadina lontana da Parigi. Geneviève, cacciatrice di storie, scorge Azadeh e rimane ipnotizzata dalla bellezza e dal pianto della giovane, accompagnata da un bambino. Perciò la cerca, nuovamente la incontra e decide di fermarla per conoscerla e scoprire cosa cela. Tra le due nasce un rapporto sorprendente, fatto di solidarietà e di calcolo, in un delicato equilibrio che si alimenta di ricordi terribili. E sarà proprio la storia di Azadeh, tormentata e straziante, lontana eppure vicina, raccontata in un luogo sicuro, a legare per sempre le loro vite. Da sfondo ci sono Parigi e la Francia strette nella morsa del terrorismo con i pregiudizi e i sospetti verso gli esponenti del mondo arabo.

Intervista a Marcello Cesena

Cesena, che lei fosse una mirabile penna si sapeva, però ha spiazzato tutti con la scelta di esordire con un thriller in cui sono protagoniste due donne, la regista Genevieve e la rifugiata Azadeh, le quali rappresentano due culture: quella araba e quella parigina. Tra l’altro, l’idea nasce proprio nel 2015 l’anno in cui Parigi è segnata dagli attentati. Cosa l’attraeva maggiormente analizzare e mettere in luce attraverso questa storia, attraverso, poi il genere thriller?

“Scrivendo “Un Luogo Sicuro” volevo innanzi tutto raccontare il conflitto tra due figure femminili forti e profondamente diverse: una regista cinematografica di grande successo ed una rifugiata da un paese arabo. Un conflitto per me interessante perché nasce sotto le mentite spoglie di una totale complicità e lentamente si deteriora fino all’estremo.”

Anche se si gioca su una sorta di gioco delle parti in cui entrambe possono rivelarsi vittime e carnefici ed è un perfetto esempio di narrativa noir, fa molto riflettere sull’attualità. È uno specchio di come siano visti gli arabi e coloro che appartengono a etnie diverse.

“È una mia personale riflessione su come, spostando il punto di vista della narrazione, si possono riconsiderare giudizi che in Francia - e non solo in Francia - hanno portato ad una reale arabofobia. Azadeh e Geneviève incarnano così due opposti che nel corso del racconto si scambiano i ruoli. Tutto questo all’interno di una storia che definirei un thriller psicologico.”

Azadeh è convinta di trovare un luogo sicuro a casa di Genevieve ma sarà il contrario. Per lei qual è il suo luogo sicuro e il suo opposto?

“Identifico il mio luogo sicuro con una casa. La mia casa. Credo sia così per la maggior parte delle persone. Allo stesso tempo- ed esistono una miriade di illustri esempi in letteratura - la casa può trasformarsi in una trappola da cui fuggire. Ed è esattamente quello che racconto nel mio romanzo.”

I presupposti per rendere Un luogo sicuro un adattamento cinematografico ci sono. Ci ha pensato? Mentre, quanto possono essere concrete le possibilità che Jean Claude, Madre e tutta la banda di Sensualità a Corte possano diventare protagonisti di una serie tv?

“Parlando del romanzo Un Luogo Sicuro, spesso mi sbaglio e lo chiamo “film”. Questo la dice lunga sulle mie intenzioni. Vorrei poterne trarre una storia per il cinema e credo sarebbe un bellissimo film. Per quanto riguarda le avventure di Jean Claude, cioè Sensualità a Corte, esiste il progetto e un produttore per farne una serie tv. Se son rose…”

Venerdì sarà a Napoli al Palazzo Reale. Se dovesse immaginare una (dis)avventura napoletana di Jean Claude cosa potrebbe accadere? Invece, chef Roland Alligator che follia tirerebbe fuori se dovesse vedersela con la cucina partenopea?

“Credo che a Napoli ci sarebbe l’imbarazzo della scelta tra le location in cui ambientate Sensualità a Corte. Madre certamente troverebbe un giovane amante napoletano e, secondo me, attaccherebbe a parlare napoletano cosa che la renderebbe ancor più affascinante. Per quanto riguarda ROLAND ho in programma una puntata “Napoletana” e penso che sarà parecchio ghiotta…”