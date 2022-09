Nuova nomination internazionale per le Catacombe di San Gennaro

I Global RemarkableVenueAwords 2022, il premio che la piattaforma internazionale di prenotazioni online Tiqets assegna ai musei e alle attrazioni che hanno saputo offrire ai visitatori le migliori esperienze di scoperta, è giunto alla sua sesta edizione.

I siti e i musei in corsa quest’anno da ben nove paesi (Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Germania, Portogallo ed Emirati Arabi) per il prestigioso riconoscimento, sono stati selezionati in base alle recensioni lasciate da oltre un milione di visitatori sul portale di Tiqets.

“I candidati ai RemarkableVenue Awards di quest'anno rappresentano il meglio che il settore dei musei e delle attrazioni ha da offrire – afferma Laurens Leurink, CEO di Tiqets - hanno ricevuto recensioni positive da oltre un milione di clienti Tiqets in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di lavorare con questi fantastici luoghi e siamo entusiasti di celebrarli tutti attraverso i RemarkableVenue Awards 2022”.

Già lo scorso 2021, le Catacombe di San Gennaro di Napoli hanno vinto nella categoria di “Migliore Attrazione Italiana” e, qualche mese più tardi, nella categoria internazionale di “Best Onsite Experience”, ovvero come “Migliore esperienza in loco”. Una vittoria, quest’ultima, che lo straordinario sito archeologico partenopeo è chiamato a ritentare anche quest’anno concorrendo insieme a eccellenze italiane quali Villa Necchi Campiglio (Milano), Chiesa di San Vidal (Venezia), Museo e Cripta dei Frati Cappuccini (Roma).

La nomination di Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, conferma d’altronde un trend turistico nella città di Napoli in crescita. Le Catacombe di San Gennaro hanno, infatti, registrato nel mese di agosto 2022 un aumento del +30% di visitatori rispetto all’anno precedente. Un risultato che deriva certamente dal sempre più forte desiderio di viaggiare, ma anche e soprattutto dal lavoro svolto negli anni al Rione Sanità dalla cooperativa sociale La Paranza.