Tiqets, alle Catacombe di San Gennaro il titolo di "Best Onsite Experience"

Al sito partenopeo il premio nella categoria dei "luoghi che offrono la miglior esperienza in loco" ai Remarkable Venue Awards. L'Italia trionfa, aggiudicandosi 4 dei 7 premi in palio

Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb, ha annunciato i 7 vincitori mondiali della competizione Remarkable Venue Awards: Global Winners.

I migliori musei e attrazioni di Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, e Stati Uniti, rivelati il mese scorso duranti la cerimonia dei Remarkable Venue Awards, si sono sfidati in un testa a testa per competere nella prima votazione mondiale basata sulla scelta dei consumatori: l’Italia è protagonista assoluta dell’edizione del 2020 del premio, dove si è aggiudicata ben 4 titoli dei 7 assegnati, basandosi su quasi 7 mila voti espressi da parte dei consumatori di tutto il mondo in quest’ultimo mese.

Tra le attrazioni e i musei italiani che si sono aggiudicati il premio in 4 delle 7 categorie dei Remarkable Venue Awards: Global Winners 2020, ci sono anche le CATACOMBE DI SAN GENNARO di Napoli, per la categoria BEST ONSITE EXPERIENCE, riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

“Ci scoppia il cuore dalla gioia! Questo riconoscimento conferma ancora una volta l’importanza del legame che un sito culturale riesce a creare con il territorio circostante e con la città da cui trae le sue origini - commentato Vincenzo Porzio, Responsabile Comunicazione e Marketing, Cooperativa La Paranza - Catacombe di Napoli - Napoli e il Rione Sanità, straordinario e antichissimo quartiere in cui si trovano le Catacombe di Napoli, riconoscono in questa esperienza una grande opportunità di sviluppo per l’intera comunità e un senso profondo di riscatto. È un premio particolarmente significativo soprattutto perché espressione dell'opinione positiva del pubblico che ha riconosciuto nell'esperienza alle Catacombe di San Gennaro passione, professionalità ed emozione”.

Premiati poi, PALAZZO DUCALE di Venezia per la categoria BEST LANDMARKS, riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets; PARCO GIARDINO SIGURTÀ per la categoria BEST ATTRACTION, riconoscimento per le attrazioni (inclusi parchi a tema, zoo e acquari) con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets, e il CIRCO MASSIMO EXPERIENCE per la categoria MOST INNOVATIVE VENUE, riconoscimento per le attrazioni che hanno saputo cogliere le numerose sfide del 2020 come un’opportunità per innovare e rinnovarsi, rispondendo rapidamente e in modo creativo alle nuove sfide derivanti dalla crisi COVID19, sia creando una programmazione online unica durante il lockdown che andando oltre le misure di sicurezza durante la riapertura fisica.

Questi, invece, gli altri riconoscimenti assegnati:

VAN GOGH MUSEUM (Paesi Bassi) per la categoria BEST MUSEUM, riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

La SAGRADA FAMILIA (Spagna) per la categoria MOST REMARKABLE VENUE, riconoscimento riservato alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets.

Il PARIS MUSÉES: MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE (Francia) per la categoria MIGLIORE GEMMA NASCOSTA, riconoscimento per le attrazioni più di nicchia, in grado di offrire le esperienze più extra-ordinarie ai propri visitatori, spesso le più colpite da questa crisi COVID 19.

Nel corso della serata di premiazione del 9 dicembre scorso, sono stati riconosciuti i 42 nominati provenienti dai 6 paesi coinvolti nel premio (Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda e Stati Uniti) divisi nelle 7 categorie; le attrazioni sono state scelte sulla base delle recensioni con il punteggio più alto espresse da parte dei visitatori su Tiqets.com per la propria nazione.

Nei premi Most Innovative Venue e Miglior Gemma Nascosta, invece, che includevano una candidatura da parte delle attrazioni stesse, le attrazioni vincitrici sono state scelte attraverso una valutazione da parte di una giuria indipendente di settore.

Quella di quest’anno è stata la prima edizione in cui hanno trovato spazio le ultime due categorie, inserite come “celebrazione” del settore turismo dopo un anno difficile per ispirare i visitatori a tornare alla cultura una volta che tutto tornerà più sicuro nel 2021.

Tutti i sette vincitori riceveranno un “pacchetto marketing di ripresa” da parte di Tiqets dal valore di € 10.000 per riprendersi nel migliore dei modi nel 2021, comprensivo della creazione di contenuti originali e una promozione dedicata al pubblico di Tiqets, che conta più di 12 milioni di acquirenti di biglietti.

“Questo premio va a riconoscere le realtà che, nel 2020, anno messo in pratica attività virtuose fondate sulla resilienza - ha commentato Paolo Fatone, Regional Director Central, Southern Europe and Middle East di Tiqets - Provo grande fiducia per il 2021 e sono immensamente felice di rappresentare la nostra società al fianco di queste grandi eccellenze che hanno avuto modo di contraddistinguersi non solo a livello italiano ma in ambito internazionale! Complimenti a loro e l’augurio per tutti noi appassionati di Viaggi e Cultura che il 2021 possa essere l’anno del nuovo inizio…con le i musei e le attrazioni che si sono aggiudicate il titolo di Best Of The Best in cima alla lista di quelle da visitare assolutamente!”