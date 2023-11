"A Napoli al posto della casa di Vico c'è una friggitoria"

"Mi fa male, lo dico a Gennaro Sangiuliano, quando vado a Napoli e passo a vedere la casa di Vico e al posto della libreria di suo padre c’è una friggitoria. È un po’ come dire che il pensiero di Vico deve andare a farsi friggere".

Sono le parole di Marcello Veneziani, giornalista e scrittore, rivolte al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante la presentazione del libro del giornalista al Mic, 'Vico dei Miracoli', edito da Rizzoli.

Vico dei miracoli

Il volume, una biografia, ripercorre la vita oscura e tormentata del grande pensatore napoletano."Ma chi è quel cristiano secco e bassolino col bastone appuntito che attraversa ogni mattina Spaccanapoli? Se ne va sempre solo, cammina piano, sembra un poco scartellato, come dicono qui..." L'uomo dal fare modesto e dall'aspetto dimesso che nel 1730 - a sessantadue anni - percorre le vie di Napoli è in realtà uno dei più fulgidi e influenti pensatori del suo tempo, forse il più importante in assoluto: Giambattista Vico. Che ha appena dato alle stampe la seconda edizione, riveduta e ampliata, del suo capolavoro: 'La scienza nuova'