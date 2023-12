Cosa vuol dire il proverbio napoletano "A carne 'e 'lupo, diente'e cane"?

- La traduzione: Per la carne di lupo, denti di cane

- Il significato: Per gli ossi duri occorrono interlocutori fatti della stessa pasta. Una sorta di "trovare pane per i propri denti" in salsa partenopea.