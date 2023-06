Carmen Consoli apre stasera la sezione off del Noisy Festival a Palazzo Reale

Le note delle canzoni di Carmen Consoli questa sera pervaderanno ogni angolo del Giardino Romantico di Palazzo Reale per aprire la sezione collaterale del Noisy Naples Fest che si svolge all'Arena Flegrea. La manifestazione rilancia e aggiunge una parte off con sei concerti a Palazzo Reale, dove prevale la musica d'autore, quella di autori raffinati.

Carmen Consoli, la cantatessa, com'è definita rientra appieno titolo tra loro.

Arriva a Napoli per la tappa del suo live estivo dove ha coinvolto la collega e amica Marina Rei che avrà il ruolo da percursionista.

Eclettica e dalle mille anime musicali, la cantantessa siciliana sarà protagonista nei mesi estivi di diverse tournée che si intrecceranno e alterneranno, mostrando il suo sangue rock e il suo spirito più acustico. In duo con Marina Rei alla batteria, il canto febbrile di Carmen e le bacchette irrequiete di Marina calcheranno i palchi dei grandi festival estivi, dando vita a un concerto imprevedibile e intimo.

Il live che è decisamente top secret inizia alle 20.30 e per coloro che ancora non hanno i biglietti possono ancora acquistarli online sui circuiti ufficiali.

Per chi è appassionato delle canzoni della musicista catanese è un appuntamento che settimane è in agenda anche perché si inserisce in una cornice di un format nuovo Randevù, prodotto da BANG!, DROP e Noisy Naples Fest, che si terrà a Palazzo Reale già dall’11 Maggio. Insieme ai concerti sono in programma anche dj set, aperitivi, performance artistiche.

I prossimi appuntamenti

Dopo il live di Carmen Consoli che questa sera promette di non tradire ciò che si aspetta da lei e dalle sue esibizioni con tanto di sorprese, il caledario di questa costola del Noisy prosegue con i PLANET FUNK (15 giugno), COMA COSE (25 giugno), RAPHAEL GUALAZZI E SIMONA MOLINARI (30 giugno), AIELLO (1 luglio) e Sergio Cammariere, quest'ultimo si esibirà il 2 luglio.

I sei concerti sono un piacevole preludio del Noisy all'Arena Flegrea che ha costruito un cartellone eterogeneo che coinvolge musicisti rappresentati di vari generi musicali adatti a tutti i target:

99 Posse, James Senese, Foja e Gabriele Esposito (17 giugno), OneRepublic (12 luglio - sold out), Mr Rain (13 luglio), Maluma, Chimbala, Fre d De Palma, Baby K (16 luglio - alla Mostra d'Oltremare), Baustelle e Vene rus (17 luglio), Eduardo De Crescenzo (25 luglio), Diodato + more to be announced (26 luglio) e Carl Brave + more to be announced (27 luglio).