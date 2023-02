Laurea a Massimo Troisi, il ricordo di Carlo Verdone: "Era anche un medico"

Carlo Verdone era legato a Massimo Troisi da una grande amicizia. Si erano incrociati a 'No Stop', la storica trasmissione Rai che tenne a battesimo lui, la Smorfia e decine di altri attori che hanno caratterizzato il cinema e il teatro italiani dagli anni 80 a oggi.

Per questo motivo, in occasione della laurea honoris causa che la Federico II ha voluto riconoscere a Massimo Troisi, Verdone ha inviato un messaggio video in cui ricorda il compianto amico e collega. "Massimo ha portato in alto la grande tradizione del teatro e della comicità napoletani. La laurea è meritatissima. Ma io gli avrei dato anche quella in medicina. Perché? Perché lui era un farmaco del buon umore, il medico del buon umore". Pubblichiamo il video-messaggio integrale di Carlo Verdone a Massimo Troisi.