Caracas, Marco D'Amore e Toni Servillo in una Napoli tra fascismo e Islam

Tra realtà e sogno, il nuovo film di Marco D'Amore racconta la storia di Giordano Fonte (Toni Servillo), scrittore napoletano che, tornato nella sua città dopo alcuni anni, scopre di essere in piena crisi creativa. Si chiamerà "Caracas" ed è tratto da "Napoli Ferrovia" di Ermanno Rea. Sarà nelle sale dal 29 febbraio.

Il personaggio interpretato da Toni Servillo trova una Napoli senza sole, umida, una città che non riconosce più. Solo l'incontro con Caracas (D'Amore), un uomo inquieto alla ricerca di senso che milita nell'estrema destra e che sta per convertirsi all'Islam, lo rimette in corsa, lo riapre alla scrittura. Giordano si ritrova così dentro un'avventura nera in una Napoli troppo bagnata, tra fascisti che picchiano neri e islamici e questi ultimi che pregano in precarissime moschee.

"Inclassificabile, inspiegabile, com'è inspiegabile la vita e che un vecchio scrittore si avvicini a uno come Caracas" dice D'Amore oggi a Roma di questo film 'marziano'. E Servillo sottolinea: "È stata un'emozionante circostanza ritrovarmi a lavorare con Marco che è cresciuto nella mia compagnia teatrale. È bello che oggi sia lui a dirigermi. Questo film ha un linguaggio complesso su argomenti complessi. Poi c'è il romanzo di Rea che conoscevo e amo".