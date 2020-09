I Canti di Giacomo Leopardi in vernacolo napoletano

Al tempo del Coronavirus esce una traduzione integrale in vernacolo napoletano dei “Canti di Giacomo Leopardi” edito dalla MReditori.

L’autore Antonino d’Esposito che non è alla sua prima esperienza editoriale si cimenta in un’impresa alquanto difficile: tradurre in napoletano tutti i Canti di Giacomo Leopardi.

“Tentare di dare una giustificazione o una spiegazione a questo volume è forse inutile e per il lettore che ha deciso di intraprendere questo viaggio nessuna delle due cose sicuramente non ha importanza; alle volte porsi delle domande porta solo a ingarbugliare una situazione che si cerca di sbrogliare. Altrettanto ingiustificato sarebbe chiedersi il perché, come tante volte mi è stato fatto al solo esporre il progetto di tradurre Leopardi in napoletano. Ma pecché?”

Così si legge nella Nota al lettore che apre il volume di Antonino d’Esposito.

Ed è proprio così, un lavoro nato dalla passione per il processo traduttivo e l’amore per la lingua napoletana che non racchiude in sé un perché, ma che si offre come spunto riflessivo sul rapporto vicendevole intercorrente tra il napoletano e i suoi parlanti.

Un rapporto vivo e conflittuale, in costante cambiamento, inficiato però dalla mancanza di una diffusione della norma scritta; il napoletano, ahinoi, soffre e patisce un oblio del testo scritto che non rende giustizia alla sua letteratura e va a colpire la lingua stessa. La presente traduzione si spera possa essere un punto di partenza per una riflessione più ampia sulla portata culturale che il napoletano oggigiorno può e deve esercitare.