Campania Teatro Festival, si riparte con tutti in presenza: "La cultura è luce da accendere sulla verità"

145 eventi per 33 giorni di programmazione, 9 sezioni, 52 debutti assoluti e 11 nazionali. Sono questi i numeri del Campania Teatro Festival 2022, edizione numero 15, che si svolgerà dal 10 giugno al 12 luglio. Circa 1800 i lavoratori del mondo dello spettacolo impegnati nella rassegna realizzata con l'impegno concreto della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival.

La presentazione

"Questo festival rappresenta il germoglio della ripresa. Grazie a De Luca e alla Regione che ha saputo difendere il valore della cultura anche nei momenti più difficili della pandemia. Oggi ci ripresentiamo con questa nuova edizione in un momento altrettanto difficile della storia, con una guerra in corso. Il teatro ha la funzione di proclamare la verità ed è quanto mai importante. Sono tempi in cui c'è bisogno di visione e di coraggio. Questa sarà un'edizione ricchissima, con 33 giorni di eventi", ha affermato l'amministratore unico della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano nel corso della presentazione della rassegna che si è tenuta a Palazzo Santa Lucia.

"I festival in Italia sono tutti in crisi, mentre questo no. Questa rassegna è importante perché valorizza la Campania e i suoi monumenti. La cultura è un attrattore pulito, perché attrae persone sensibili, che amano l'ambiente e noi mettiamo l'ecologia al centro del nostro progetto. Il nostro è un festival inclusivo", ha aggiunto il direttore artistico del Campania Teatro Festival Ruggiero Cappuccio.

"Parte in maniera straordinaria questa avventura con tutti in presenza. Mi domando senza la determinazione della Regione Campania cosa rimarrebbe a livello culturale sul nostro territorio. Credo molto poco, se non niente. La cultura è luce da accendere sulla verità. E io avverto in modo particolarmente acuto oggi questo compito, perché vedo un'onda di conformismo che fa paura, come tutte le cose che si convertono in ideologismo. Alcune letture del mondo sono destinate a produrre tragedie. Io sono tra quelli che fanno fatica a mettere un marchio su Dostoevskij e Tolstoj, pur essendo dalla parte di chi difende la propria libertà. Bisogna tenere aperti i canali di comunicazione per costruire una pace e questo richiede coraggio. Il Campania teatro festival raccorda un po' tutto quello che si muove nel campo della cultura nella nostra regione. C'è da essere orgogliosi per questo impegno straordinario che riusciamo a mettere in campo. Due capitoli non abbiamo ridotto in questi due anni difficili: le politiche sociali e la cultura. Ci sono più iniziative culturali qui da noi, che in altre regioni che possono contrare su ben altre risorse. Siamo convinti che sarà una bellissima edizione", le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento.

I luoghi del festival

Sede principale del Festival, come lo scorso anno, sarà il Museo e Real Bosco di Capodimonte, con l’allestimento di quattro palchi nella cittadella teatrale creata ad hoc. A Napoli sono previsti spettacoli anche nei teatri Mercadante, Politeama, Trianon, Nuovo e Sala Assoli, al Museo Madre, nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, a Ponticelli e alla Sanità. Altri eventi sono programmati anche al Teatro Grande di Pompei, sul Lungomare e nel Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno, al Teatro Comunale di Caserta, nelle località Foresta di Tora e Piccilli (CE), a Pietrelcina (BN), nel Teatro Colosseo di Baiano (AV), a Capaccio Centro (SA) e nel palazzo Coppola di Valle Cilento (SA).

Le sezioni

Un'altra caratteristica del Campania Teatro Festival resta quella della multidisciplinarità. Sono ben 9, infatti, le sezioni: prosa nazionale, prosa Internazionale, danza, osservatorio, sport opera, musica, letteratura, cinema, progetti speciali.

I prezzi dei biglietti e le modalità di vendita

Confermata l'oculata politica dei prezzi dei biglietti per assistere agli aventi. I costi dei tagliandi saranno bloccati a 8 e 5 euro, con ingresso gratuito per le fasce sociali più deboli. I ticket saranno acquistabili nei prossimi giorni on line e il giorno dell'evento al botteghino.