Campania Teatro Festival 2021: dal 20 maggio in vendita i biglietti

Dalle 10.30 al via la vendita dei ticket per l'edizione 2021 della manifestazione, la quinta diretta da Ruggero Cappuccio, che da Napoli Teatro Festival diventa il Campania Teatro Festival

Saranno in vendita da domani (20 maggio n.d.r.), a partire dalle ore 10.30, i biglietti per assistere agli spettacoli del Campania Teatro Festival 2021 diretto da Ruggero Cappuccio.

I ticket potranno essere acquistati nei punti vendita autorizzati consultabili su azzurroservice.net, ma anche on line su campaniateatrofestival.it e sullo stesso azzurroservice.net.

Il costo del biglietto intero è di 8 euro, 5 per il ridotto, riservato agli under 30 e agli over 65, e per tutti gli eventi della sezione Letteratura. La visita alle mostre sarà invece gratuita.

I possessori di tessere Feltrinelli, Fai, Arcimovie e Scabec potranno acquistare un ticket a 5 euro e un altro per il partner allo stesso prezzo.

Anche quest’anno sarà poi attiva la Promo Musei, che consentirà, con un meccanismo di reciprocità, a chi comprerà un biglietto per uno dei musei che aderiscono all’iniziativa di poter assistere a uno spettacolo del Festival a costo ridotto. Attualmente questa promozione vale per il Museo del Tesoro di San Gennaro, il Museo Civico Filangieri, il MAV- Museo Archeologico Virtuale, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il Museo Madre e il MANN-Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Con un ticket del Campania Teatro Festival si potrà fare inoltre il percorso standard della Galleria Borbonica pagando 5 euro invece di 10.

Il biglietto del Festival consentirà invece, grazie a un accordo esclusivo, di visitare gratuitamente il Museo del Real Bosco di Capodimonte.

Il ticket per assistere agli spettacoli, come è sempre avvenuto nelle edizioni dirette da Ruggero Cappuccio, sarà totalmente gratuito per le persone diversamente abili e un loro accompagnatore e per i pensionati titolari di assegno sociale.

A partire da domani si darà il via anche alla procedura per gli accrediti stampa. La richiesta dovrà pervenire ad accrediti2021@fondazionecampaniadeifestival.it entro il quinto giorno antecedente l’evento.

La conferma dell’avvenuto accredito, non più di uno per testata, sarà comunicata quattro giorni prima dello spettacolo al collega indicato dal capo della redazione.