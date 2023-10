Campania Libri Festival 2023: un fantastico via vai di lettori a Palazzo Reale | Video e Foto

Italo Calvino sosteneva che ‘Le letture e l’esperienza di vita non sono due universi ma uno’. Ispirati da questa frase la Fondazione Campania dei Festival (l'ente in house dalla Regione Campania) ha organizzato la terza edizione del Campania Libri Festival, non è un caso che la rassegna quest’anno sia dedicata proprio a Calvino, un modo per omaggiarlo per i suoi 100 anni della nascita, ma che in qualche modo con i titoli dei suoi libri e concetti del suo celebre Lezioni americane, sembrano sintetizzare l’essenza dell’evento che declina i diversi modi in cui si può vivere la lettura, intrecciandola ai media e ad altre forme artistiche per veicolare la cultura.

Ecco, fare cultura è il concetto basilare del programma dell’edizione 2023 con oltre 200 appuntamenti tra presentazioni, laboratori e incontri con autori, ospiti e professionisti del mondo dell’editoria, che insieme agli stand delle principali case editrici nazionali popoleranno, fino a domenica 8 ottobre, gli ambienti di Palazzo Reale: dal seicentesco Cortile d’onore alle sale storiche.

Il Festival si avvale di numerose presenze d’eccezione e di collaborazioni con tante manifestazioni del settore, eventi culturali del territorio e Istituti di Cultura.

Laboratori e incontri adatti a tutti

A ingresso gratuito per tutto il giorno, Palazzo Reale è un crocevia di gente. Infatti, nel giorno di apertura, c’è stato un boom di persone che hanno abbracciato vari target di età. A incentivare è il carnet ricco e trasversale che, quest’anno, sembra fatto su misura per ogni tipologia di lettore e per richiamare anche l’attenzione di coloro che non possono certo definirsi lettori sfegatati ma che anche per sbirciare hanno gironzolato tra le sale e il cortile, sperando magari di incontrare i loro idoli come l’attore Salvatore Esposito che è anche un provetto giallista o il comico Marcello Cesena alias Jean Claude di Sensualità a Corte.

Nomi legati al cinema come Pupi Avati o l’attrice Teresa Saponangelo (la quale vestirà i panni di Sara, la serie Netflix tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni); al fumetto e, ormai, anche alle serie come Zerocalcare o i beniamini di Un posto al sole e di altre fiction di successo sono stati protagonisti del primo giorno, trovandoli anche a chiacchierare con gli espositori delle case editrici provenienti da Nord a Sud dell'Italia.

Sì perché Campania Libri Festival ritorna a unire piccole e grandi realtà editoriali che si confrontano. Che siano nuove o storiche poco importa, interagiscono tra loro e hanno un reale polso di ciò che oggi vuole la gente.

C’è un fantastico via vai di persone che sfogliano libri, chiedono e si informano curiosi, a dimostrazione che in tanti desiderano ritrovarsi in eventi in cui la cultura diventa anche occasione di ritrovo tra amici dove tra un incontro con gli autori che presentano le loro nuove opere e un girovagare tra uno stand e l’altro, ci scappa anche una chiacchierata e un caffè con un amico che non si vede da tempo.

L’aggregazione è tra i cardini del Campani Libri festival e lo fa anche attraverso i laboratori per ragazzi e bambini come quelli curati dal Comicon con L’Orientale; dall’Accademia di Belle Arti di Napoli; il laboratorio di sceneggiatura cinematografica curato da Titta Fiore in collaborazione con Giffoni Film Festival che propone incontri con registi e sceneggiatori premiatissimi come Mario Martone, Ippolita Di Majo e Maurizio Braucci.