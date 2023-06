Camicie da notte diventano lanterne nel centro di Napoli

E' stata inaugurata ieri sera l'installazione urbana di Antonio Marras "Questi miei fantasmi", una lunga serie di camicie da notte bianche ricamate e sospese sul tracciato delle Rampe del Salvatore, la passeggiata che da via Tari sale accanto alla Federico II fino a via Paladino. Questa strada, chiusa da decenni, è stata riaperta proprio con la presentazione pubblica dell’opera progettata da Marras e realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. La prima passeggiata sulle rampe, che resteranno aperte per l'estate nelle ore diurne, si è conclusa a sorpresa con un omaggio musicale di Isa Danieli alla città. L’iniziativa rientra nel disegno di Napoli Contemporanea, un progetto del Comune di Napoli che prevede installazioni e lavori commissionati appositamente per adornare e ravvivare alcuni luoghi della città.